Меган Фокс похвасталась новой грудью на интимном фото

Накануне звезда фильма «Трансформеры» похвасталась в Сети обновкой, принарядившись по такому случаю. Черное боди подчеркнуло большой бюст 36-летней Меган. Актриса дополнила его атласными брюками и удобными ботинками, пишет Topnews.

Для фотосессии, на которой была представлена обновка, Фокс подчеркнула глаза крупными стрелками. При этом голову артистки украшал красный меховой берет в стиле «кандибобер». Сексуальный образ обновленной актрисы не остался незамеченным пользователями, надеющимися, что Меган с такой грудью чувствует себя комфортно.