Декольте и красный кандибобер - новый образ актрисы просто великолепен!
Меган Фокс похвасталась новой грудью на интимном фото
Меган Фокс похвасталась новой грудью на интимном фото
Меган Фокс сделала себе подарок, увеличив грудь.
Накануне звезда фильма «Трансформеры» похвасталась в Сети обновкой, принарядившись по такому случаю. Черное боди подчеркнуло большой бюст 36-летней Меган. Актриса дополнила его атласными брюками и удобными ботинками, пишет Topnews.
Для фотосессии, на которой была представлена обновка, Фокс подчеркнула глаза крупными стрелками. При этом голову артистки украшал красный меховой берет в стиле «кандибобер». Сексуальный образ обновленной актрисы не остался незамеченным пользователями, надеющимися, что Меган с такой грудью чувствует себя комфортно.
Подписчики звезды отметили, что она чертовски сексуальна и «совсем не меняется», что не могло не порадовать Фокс.
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