Абсолютно голая Тодоренко попала в объектив камеры

Между тем довольно долго Регина интриговала своих поклонников в социальных сетях грядущим событием, которая лично она очень ждала. Многие фанаты Тодоренко решили, что вот-вот состоится премьера сериала или фильма, в съемках которого участвовала звезда, но, как оказалось, речь шла о выходе музыкального альбома Тодоренко. 21 октября Регина опубликовала 14 треков в жанре поп. Что интересно, для обложки своего альбома ведущая решила сняться абсолютно голой. На кадре, который теперь может увидеть каждый желающий ознакомиться с музыкальными композициями супруги Влада Топалова, она запечатлена лежащей на крыше фургона абсолютно без одежды. Судя по формам артистки, снимок для сборника был сделан еще до того, как Регина округлилась в результате второй беременности. Или же ее снимали, когда она была на ранних сроках.