Регина Тодоренко появилась на улице без одежды. Знаменитая ведущая безо всякого стеснения показала, чем ее одарила природа, пишет eg.ru.
Абсолютно голая Тодоренко попала в объектив камеры
В последнее время Регина Тодоренко ведет особенно активный образ жизни. Даже во время второй беременности она постоянно металась между съемками разных проектов, остановившись только перед самыми родами.
Между тем довольно долго Регина интриговала своих поклонников в социальных сетях грядущим событием, которая лично она очень ждала. Многие фанаты Тодоренко решили, что вот-вот состоится премьера сериала или фильма, в съемках которого участвовала звезда, но, как оказалось, речь шла о выходе музыкального альбома Тодоренко. 21 октября Регина опубликовала 14 треков в жанре поп. Что интересно, для обложки своего альбома ведущая решила сняться абсолютно голой. На кадре, который теперь может увидеть каждый желающий ознакомиться с музыкальными композициями супруги Влада Топалова, она запечатлена лежащей на крыше фургона абсолютно без одежды. Судя по формам артистки, снимок для сборника был сделан еще до того, как Регина округлилась в результате второй беременности. Или же ее снимали, когда она была на ранних сроках.
«Этот день настал. Наконец-то мой альбом в Сети! Слушайте и обязательно танцуйте!» — призывает теперь поклонников счастливая Тодоренко.