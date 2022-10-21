В таллиннском районе Ыйсмяэ 20 октября открылся спортивно-оздоровительный СПА-центр Ring площадью почти 10 000 квадратных метров, в котором разместился самый современный в Эстонии баскетбольный комплекс, площадки для пляжного волейбола и футбола с подогреваемым песком, открытый 24/7 тренажерный зал Gym!, несколько залов для различных спортивных тренировок и первый в Ыйсмяэ спа-комплекс с десятком различных саун.
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Смотрим, как там шикарно: в Ыйсмяэ открылся великолепный спортивно-оздоровительный СПА-центр RING
Смотрим, как там шикарно: в Ыйсмяэ открылся великолепный спортивно-оздоровительный СПА-центр RING
«Я горжусь тем, что мы построили. У нас было много помощников – строители, город, архитекторы, большое спасибо всем! Вы являетесь частью нашего двухлетнего проекта, который будет радовать жителей Хааберсти многие годы», – сказал Калле Куусик, владелец и оператор здания и спа-центра на открытии комплекса.
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