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Смотрим, как там шикарно: в Ыйсмяэ открылся великолепный спортивно-оздоровительный СПА-центр RING

Limon.ee
Смотрим, как там шикарно: в Ыйсмяэ открылся великолепный спортивно-оздоровительный СПА-центр RING
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Фото: Калев Лиллеорг

В таллиннском районе Ыйсмяэ 20 октября открылся спортивно-оздоровительный СПА-центр Ring площадью почти 10 000 квадратных метров, в котором разместился самый современный в Эстонии баскетбольный комплекс, площадки для пляжного волейбола и футбола с подогреваемым песком, открытый 24/7 тренажерный зал Gym!, несколько залов для различных спортивных тренировок и первый в Ыйсмяэ спа-комплекс с десятком различных саун.

«Я горжусь тем, что мы построили. У нас было много помощников – строители, город, архитекторы, большое спасибо всем! Вы являетесь частью нашего двухлетнего проекта, который будет радовать жителей Хааберсти многие годы», – сказал Калле Куусик, владелец и оператор здания и спа-центра на открытии комплекса.

То, что это очень важный проект для всего Таллинна, подчеркнул и старейшина района Хааберсти Олег Силянов. «Как житель района Хааберсти я горжусь тем, что именно в нашем районе построен такой великолепный спортивный центр. Уже весной местные жители активно интересовались, что же будет на месте большой стройки, а когда узнавали, что спортивный центр, радовались, – отметил Олег Силянов. – В настоящее время Таллинн также претендует на звание спортивной столицы, и отличной предпосылкой стало наличие соответствующей спортивной инфраструктуры и организация международных соревнований. Уверен, что спортивный центр RING дает Таллинну больше шансов завоевать титул спортивной столицы Европы в 2025 году».

Все идем в новый спортивный центр RING!

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