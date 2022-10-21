Смотрим, как там шикарно: в Ыйсмяэ открылся великолепный спортивно-оздоровительный СПА-центр RING

То, что это очень важный проект для всего Таллинна, подчеркнул и старейшина района Хааберсти Олег Силянов. «Как житель района Хааберсти я горжусь тем, что именно в нашем районе построен такой великолепный спортивный центр. Уже весной местные жители активно интересовались, что же будет на месте большой стройки, а когда узнавали, что спортивный центр, радовались, – отметил Олег Силянов. – В настоящее время Таллинн также претендует на звание спортивной столицы, и отличной предпосылкой стало наличие соответствующей спортивной инфраструктуры и организация международных соревнований. Уверен, что спортивный центр RING дает Таллинну больше шансов завоевать титул спортивной столицы Европы в 2025 году».

Все идем в новый спортивный центр RING!