Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которых ожидает счастье в ноябре 2022
Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которых ожидает счастье в ноябре 2022
Российский астролог Тамара Глоба считает, что звезды с ноября сулят череду трудностей, избежать которых смогут не все знаки Зодиака. Наиболее просто расправиться с проблемами и обрести счастье смогут три знака, заодно они покажут пример остальным, как реагировать на неприятности так, чтобы они быстро оставались в прошлом.
Близнецы
Для самых подвижных и легких представителей этого знака наступает активный период. С ноября Близнецы будут разбираться с личной жизнью, в которой наступят большие перемены. Разрывы и скандалы будут восприняты представителями знака с мудростью и достоинством, в итоге буря просто пройдет стороной, подарив в финале «тишь да гладь», считает Глоба.
Прилив творчества, который переживут Близнецы, поможет им в заключении рабочих сделок, и к ноябрю знак будет на подъеме, хотя совсем этого не ожидал.
Для Близнецов октябрь стал месяцем сюрпризов, а ноябрь продолжит эту тенденцию. Впрочем, они уже почти привыкли к положению «на коне». Им понравятся частые командировки, новые связи, а гибкость вызовет уважение начальства. Глоба советует пользоваться благосклонностью звезд, пока они не переменились.
Весы
Ноябрь станет для Весов самым важным периодом года. Планы, которые долгое время вынашивались представителями знака, начнут воплощаться в жизнь, попутно меняя ее привычный распорядок. В работе Весы найдут отдушину и с радостью будут заниматься делами, не сильно переживая о доходах.
Между тем, проекты станут прибыльными, и у застрявших на нескольких работах Весов появится шанс снизить нагрузку, не потеряв деньги. Это понравится и их вторым половинкам, которые в последнее время почти потеряли любимых из виду. А ведь ноябрь – хорошее время заняться любовными делами. Или поставить точку в отношениях, так как это пройдет с меньшими эмоциональными потерями, чем в любой другой период.
В далекие поездки звезды советуют не отправляться: кроме проблем со здоровьем и усталости, они почти ничего не принесут. Общения и впечатлений будет достаточно и дома.
А еще Весы откроют в себе талант миротворца, чем заслужат уважение окружающих. Особенно это касается тех, кто появился на свет с 23 сентября по 22 октября.
Козерог
В ноябре Козероги не смогут усидеть на месте: в их жизнь ворвутся командировки, сумятица на работе и перепалки в семье. Они будут крутиться подобно белке в колесе, разруливая одну проблему за другой. Но при всей занятости будут довольны собой, ведь деловая хватка Козерогов проявит себя в этот период во всей красе. Вывод: представителей этого знака ждет на удивление успешный период.
Астролог, правда, предупреждает об осторожности на дороге, но тут надо просто быть внимательными. Катастроф на пути Козерогов звезды не готовят.
На личном фронте будет царить затишье после недавнего бурного выяснения отношений со вторыми половинами. Козероги могут пережить с привычным партнером вторую весну, а одиночек ждет многообещающее знакомство. Творчество станет постоянным спутником этого сурового знака и вдохнет в его жизнь больше эмоциональных ноток.
Найдется и время для хобби, за которым Козероги смогут поразмышлять о жизни, взглянуть на нее под другим углом и покинуть прежние рамки. Чем смелее представители знака будут в этом вопросе, тем интереснее сложится его жизнь в будущем, обещает Глоба.