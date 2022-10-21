Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которых ожидает счастье в ноябре 2022

Между тем, проекты станут прибыльными, и у застрявших на нескольких работах Весов появится шанс снизить нагрузку, не потеряв деньги. Это понравится и их вторым половинкам, которые в последнее время почти потеряли любимых из виду. А ведь ноябрь – хорошее время заняться любовными делами. Или поставить точку в отношениях, так как это пройдет с меньшими эмоциональными потерями, чем в любой другой период.

В далекие поездки звезды советуют не отправляться: кроме проблем со здоровьем и усталости, они почти ничего не принесут. Общения и впечатлений будет достаточно и дома.

А еще Весы откроют в себе талант миротворца, чем заслужат уважение окружающих. Особенно это касается тех, кто появился на свет с 23 сентября по 22 октября.

Козерог

В ноябре Козероги не смогут усидеть на месте: в их жизнь ворвутся командировки, сумятица на работе и перепалки в семье. Они будут крутиться подобно белке в колесе, разруливая одну проблему за другой. Но при всей занятости будут довольны собой, ведь деловая хватка Козерогов проявит себя в этот период во всей красе. Вывод: представителей этого знака ждет на удивление успешный период.

Астролог, правда, предупреждает об осторожности на дороге, но тут надо просто быть внимательными. Катастроф на пути Козерогов звезды не готовят.

На личном фронте будет царить затишье после недавнего бурного выяснения отношений со вторыми половинами. Козероги могут пережить с привычным партнером вторую весну, а одиночек ждет многообещающее знакомство. Творчество станет постоянным спутником этого сурового знака и вдохнет в его жизнь больше эмоциональных ноток.