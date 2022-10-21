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КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ? ⟩ Известный эстонский актер сымитировал известный кадр из фильма «Красота по-американски» с Меной Сувари

Chrislin Metsanurm
, reporter
Известный эстонский актер сымитировал известный кадр из фильма «Красота по-американски» с Меной Сувари
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Театр Endla открывает 111 сезон
Театр Endla открывает 111 сезон Фото: Kuvatõmmis Brigitte Susanne Hundi Instagramist ja Piletilevist/ Elu24 kollaž

Ян Ууспыльд, Мена Сувари и Бригитте Сюзанне Хунт теперь объединены одной фотосессией. «Получилось великолепно», - говорит Ууспыльд. 

Театр Endla открывает 111-й сезон. И актер Ян Ууспыльд наконец-то доехал до Пярну. И явился он в этот курортный город гораздо более порядочным и вежливым человеком. «Я в лучшей форме, чем был, когда приехал в Тарту», – признается актер в программе Ringvaade.

Режиссер Ингомар Вихмар предложил Яну главную роль в постановке «Норман Завоеватель». Это история о человеке по имени Норман, который за маской смеха прячет свое одиночество и многочисленные поражения. И Ууспыльд сразу же согласился на роль.

В начале октября Бригитте Сюзанне Хунт, звезда многочисленных телешоу, разместила в своем Instagram снимок, на котором она позирует обнаженной на лепестках роз. «Я могу быть холодной как лед или горячей как огонь – все зависит от твоих желаний», – подписала она фото.

Идея снимка была навеяна фильмом 90-х годов «Красота по-американски», в котором исполнительница главной роли Мена Сувари лежит обнаженной на лепестках роз. Похоже на новое фото Яна Ууспыльда. Может, это новая тенденция?

Ян Ууспыльд на афише новой постановке театра Endla
Ян Ууспыльд на афише новой постановке театра Endla Фото: Kuvatõmmis Piletilevist
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