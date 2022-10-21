КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ? ⟩ Известный эстонский актер сымитировал известный кадр из фильма «Красота по-американски» с Меной Сувари

Театр Endla открывает 111-й сезон. И актер Ян Ууспыльд наконец-то доехал до Пярну. И явился он в этот курортный город гораздо более порядочным и вежливым человеком. «Я в лучшей форме, чем был, когда приехал в Тарту», – признается актер в программе Ringvaade.

Режиссер Ингомар Вихмар предложил Яну главную роль в постановке «Норман Завоеватель». Это история о человеке по имени Норман, который за маской смеха прячет свое одиночество и многочисленные поражения. И Ууспыльд сразу же согласился на роль.

В начале октября Бригитте Сюзанне Хунт, звезда многочисленных телешоу, разместила в своем Instagram снимок, на котором она позирует обнаженной на лепестках роз. «Я могу быть холодной как лед или горячей как огонь – все зависит от твоих желаний», – подписала она фото.

Идея снимка была навеяна фильмом 90-х годов «Красота по-американски», в котором исполнительница главной роли Мена Сувари лежит обнаженной на лепестках роз. Похоже на новое фото Яна Ууспыльда. Может, это новая тенденция?