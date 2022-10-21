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У Ланы Дель Рей украли ноутбук с ее будущим альбомом: певица боится, что в интернет сольют и ее приватные фото

Limon.ee
У Ланы Дель Рей украли ноутбук с ее будущим альбомом: певица боится, что в интернет сольют и ее приватные фото
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Лан Дел Рей.
Лан Дел Рей. Фото: Faye Sadou via www.imago-images.de

Певица Лана Дель Рей сообщила о взломе своего автомобиля. Грабитель забрал ее ноутбук, в котором находилась ее неопубликованная книга и демоверсия будущего альбома, передает E News. 

Певица отметила, что инцидент произошел несколько месяцев назад на Мелроуз Плейс в Лос-Анджелесе. По ее словам, она отошла всего на минуту, но за это время грабитель успел разбить в машине окно и забрать из него рюкзак Дель Рей, в котором находилась демоверсия ее будущего альбома и 200 страниц неопубликованной книги.

«Мне пришлось удаленно стереть с компьютера резервную копия книги, которая находилась в облаке. Но, несмотря на это, люди по-прежнему могут удаленно получать доступ к моему телефону и сливать мои песни и личные фотографии и видео», — предупредила певица.

В связи с произошедшим Дель Рей заявила, что «больше ничего не оставит в своей машине даже на мгновение». При этом она подчеркнула, что уверена в записи своего нового альбома, призвав фанатов не слушать в случае слива в интернет ее песни, поскольку они еще не завершены. 

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