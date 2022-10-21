У Ланы Дель Рей украли ноутбук с ее будущим альбомом: певица боится, что в интернет сольют и ее приватные фото

Певица отметила, что инцидент произошел несколько месяцев назад на Мелроуз Плейс в Лос-Анджелесе. По ее словам, она отошла всего на минуту, но за это время грабитель успел разбить в машине окно и забрать из него рюкзак Дель Рей, в котором находилась демоверсия ее будущего альбома и 200 страниц неопубликованной книги.

«Мне пришлось удаленно стереть с компьютера резервную копия книги, которая находилась в облаке. Но, несмотря на это, люди по-прежнему могут удаленно получать доступ к моему телефону и сливать мои песни и личные фотографии и видео», — предупредила певица.

В связи с произошедшим Дель Рей заявила, что «больше ничего не оставит в своей машине даже на мгновение». При этом она подчеркнула, что уверена в записи своего нового альбома, призвав фанатов не слушать в случае слива в интернет ее песни, поскольку они еще не завершены.