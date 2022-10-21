Закадровая жизнь Таллиннской недели моды: «Здесь конвейер, нет времени даже поесть»

На подиуме мы видим лишь вишенку на торте, финальные штрихи, феерию и праздник, однако существует и закадровая жизнь, где кипит сложная, непрерывная, многочасовая работа ради нескольких минут славы.

Анна Булгакова, менеджер косметического бренда MAC Kaubamaja Tallinn, а также визажист команды дизайнера Натали Ыннис рассказала порталу Limon.ee, что же происходит за закрытыми дверями показа мод.

Как сказала Анна, модели готовятся к своему выходу примерно пять часов: с утра они начинают уже репетировать, делать макияж и прически, сверять образы. Это большой кропотливый труд, зачастую у моделей за весь день нет времени даже поесть.

Бывали и случаи, когда моделям не подходила, например, обувь – либо слишком маленькие туфли, либо наоборот, большие. Конечно, такие детали доставляют большие неудобства, но уровень моделей очень высокий, профессиональный, поэтому зачастую, сидя в зрительном зале, вы даже не заметите, что модель на самом деле чувствует себя дискомфортно.