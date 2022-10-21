ШИКАРНЫЕ СНИМКИ ⟩ Фотографии Санны Марин в Instagram поражают

Санна Марин объявила на Instagram, что ее визит в Брюссель начался вчера. «Вчера мы прибыли в Брюссель, где сегодня начинается заседание Европейского совета. Вчера мы встретились с министром по европейским делам Финляндии Тютти Туппурайнен и комиссаром Юттой Урпилайнен и поужинали с нашей сестринской партией в Бельгии. В первой половине дня я давал интервью финским и международным СМИ по актуальным вопросам ЕС. На саммите будут обсуждаться вопросы Украины, энергетики, экономики и внешних отношений ЕС», – пишет Марин, размещая несколько фотографий.

Один из комментаторов этой фотографии говорит, что Марин выглядит как блогер. Другой комментатор согласился, сказав, что «Многие политики стараются выглядеть как обычные люди, а не как политики». «Самый красивый премьер-министр», – комментирует третий мужчина.

Но есть и критики. Аня, например, критикует тот факт, что фотографии Марин излишне обработаны, отчего она выглядит крайне неестественно. «Жаль, что фотографии Марин так сильно отредактированы. Меня это так беспокоит, что я подумываю о том, чтобы удалить ее из подписок», – говорит Аня.

На следующей фотографии Марин пишет о своем рабочем дне.

«Рабочие дни премьер-министра в основном состоят из различных встреч и переговоров в Финляндии, Европе и по всему миру. Сегодня проходит встреча, парламентское пленарное заседание, встреча министров и парламентские дебаты по пограничным вопросам. В конце недели я отправлюсь в Брюссель на заседание Европейского совета. В течение недели также будут проводиться интервью и выступления. В противовес сидячей работе я стараюсь ходить на работу пешком, когда это возможно», - говорит Марин.

«Вот как выглядит суперженщина», – говорит одна дама, оставившая комментарий.

«Из Берлина прямо в Ярвенпяа и Леппяваару в Эспоо. Было приятно познакомиться с людьми и обсудить текущие дела», – говорит Марин на следующей фотографии.