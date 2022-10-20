Зачем добавлять соль в стиральный порошок: секрет опытных хозяек

Для лучшего эффекта от стирки можно, конечно, использовать более дорогие моющие средства. Однако цены на многие их них могут неприятно удивить. Однако есть достаточно простые способы, как усилить действие дешевого стирального порошка, чтобы он мог и с загрязнениями справиться, и свежесть одежды вернуть.

Одним из таких средств, как усилить стиральный порошок, является простая соль. Когда будете засыпать порошок в лоток для моющих средств в машинке, просто добавьте туда одну ложку соли.

В первую очередь соль поможет порошку справиться даже со сложными пятнами, например, от красного вина, крови или шоколада.

Также соль является хорошим помощником в том, чтобы сохранить цвет белых и цветных вещей. Один такой простой ингредиент поможет порошку лучше выполаскиваться из тканей, и поэтому на них не останется разводов.

Кроме этого, выстиранная с добавлением соли одежда лучше будет держать свою форму.