Как почистить шторы, не снимая: 5 быстрых способов, о которых многие не догадываются

Стирка штор – утомительная и трудоемкая задача. Их не так то уж легко снимать и потом, после очистки, повесить обратно. Поэтому многие хозяйки и хозяева так не любят это занятие.

1. Пылесос

Сначала встряхните шторы, чтобы с них осыпалась пыль, которая могла задержаться на их поверхности. Далее наденьте на пылесос специальную насадку, которая предназначена для чистки штор и мягкой мебели. Однако если такой насадки в комплекте нет, то можно просто обернуть обычную щетку-насадку куском слегка влажной тонкой ткани. Для того, чтобы она не упала, закрепите ее резинкой.

Далее пройдитесь щеткой пылесоса по шторам сверху донизу, включив технику на низкую мощность. При этом стоит чистить шторы с обеих сторон.

Для тонких штор или тюля такой вариант не подойдет.

2. Мыльный раствор

Таким раствором нужно обработать пятна. Конечно, если пятен много, то проще будет всё-таки снять шторы и постирать их полностью. Но если загрязнения единичны, можно с легкостью справиться с ними, не снимая шторы.

Мыльный раствор готовим на основе мыла и воды в удобной для вас емкости. Далее образовавшуюся пену наносим на пятно губкой или мягкой зубной щеткой. "Инструмент", которым будете это делать, выбирайте в зависимости от плотности ткани – если она не очень плотная, зубную щетку лучше не использовать.

Подождите несколько минут, а затем смойте остатки влажной губкой или тряпкой.

3. Гель для мытья посуды

Он также поможет, если нужно убрать отдельные пятна. При этом он эффективно будет бороться с жирными пятнами. Просто нужно растворить средство в воде, нанести губкой на загрязнения, а через несколько минут стереть остатки.

4. Уксус

Подойдет для борьбы против разнообразных пятен. Его нужно развести в воде в соотношении 1:4, где на одну часть уксуса берется четыре части воды. Раствор нанести на пятно, оставить на какое-то время, а затем высушить феном.

5. Пятновыводитель