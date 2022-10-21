Как правильно убирать в доме и почему категорически запрещено ходить по мокрому полу, пишет Главред.
Ждет полный переполох: почему нельзя ходить по мокрому полу в доме после уборки
Ждет полный переполох: почему нельзя ходить по мокрому полу в доме после уборки
Почему в доме запрещено ходить по мокрому полу.
Старайтесь убирать в доме того, когда никого нет. Если вы или ваши близкие будут ходить по мокрому полу после уборки, можно навлечь неприятности, беды, проблемы в дом.
Эзотерики говорят, что следы на мокром полу притягивают всю нечистую силу. В семье будут частые ссоры, беды и нищета.
Приметы про уборку в доме
- Никогда не оставляйте мокрый пол перед отъездом из дома.
- Чтобы привлечь в дом удачу, достаток и здоровье пол нужно мыть правильно. Мойте пол только в сторону кухни.
- Нельзя мыть пол в чужом доме. Окутают ссоры и проблемы.
- Обязательно нужно вымыть пол в доме после похорон. Можно скорее отпустить утрату, и помочь усопшему найти свой путь.