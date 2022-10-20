Приметы на 21 октября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы все деньги не потерять
Приметы на 21 октября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы все деньги не потерять
С этого дня принято было делать ремонт в доме. Готовили жилище к зиме.
Женщины старались перебрать зимнюю одежду, и докупить теплые вещи. Также с этого дня принято было квасить капусту.
Чтобы привлечь успех в жизнь, можно провести генеральную уборку в доме.
Что нельзя делать 21 октября
- Нельзя 21 октября много сплетничать и рассказывать о своих проблемах.
- Нельзя 21 октября обсуждать других людей.
- Нельзя 21 октября бездельничать. Можно навлечь неприятности.
- Нельзя 21 октября рассказывать свои сны. Могут принести неудачи.
- Нельзя 21 октября переедать. Можно привлечь проблемы со здоровьем.
Приметы на 21 октября
- Если звезды ярко сияют, то погода будет хорошая.
- Если до этого дня с березы не опали все листья, то снег выпадет поздно.
- Если луна в кругах, то лето засушливым будет.
- Если облака низко плывут, то к морозу.