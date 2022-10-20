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Приметы на 21 октября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы все деньги не потерять

Limon.ee
Приметы на 21 октября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы все деньги не потерять
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Alexander Zharnikov/Shutterstock

Как привлечь удачу 21 октября и что нельзя делать в этот день, пишет Главред.

С этого дня принято было делать ремонт в доме. Готовили жилище к зиме.

Женщины старались перебрать зимнюю одежду, и докупить теплые вещи. Также с этого дня принято было квасить капусту.

Чтобы привлечь успех в жизнь, можно провести генеральную уборку в доме.

Что нельзя делать 21 октября

  • Нельзя 21 октября много сплетничать и рассказывать о своих проблемах.
  • Нельзя 21 октября обсуждать других людей.
  • Нельзя 21 октября бездельничать. Можно навлечь неприятности.
  • Нельзя 21 октября рассказывать свои сны. Могут принести неудачи.
  • Нельзя 21 октября переедать. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Приметы на 21 октября

  • Если звезды ярко сияют, то погода будет хорошая.
  • Если до этого дня с березы не опали все листья, то снег выпадет поздно.
  • Если луна в кругах, то лето засушливым будет.
  • Если облака низко плывут, то к морозу.
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