После смертельной аварии Анна Большова не стала отменять спектакли и просить заменить её актрисой из другого состава, пишет Телеграм-канал.
После смертельной аварии, как ни в чем не бывало: Анна Большова ничего не сказала руководству и продолжила работать
Звезда сериалов продолжала ходить в родной театр Ленком, словно ничего не случилось. Об аварии никому из коллег и начальства она не сказала. На этом фоне Большова с Александром Збруевым на пресс-конференции в театре 18 октября, на четвёртый день после ДТП. Актриса шутила и охотно рассказывала прессе о любви к профессии. После того, как информация о трагедии просочилась в СМИ, Большова на связь не выходит.
Позднее Анна Большова заявила, что сбитая ею женщина сама бросилась под колеса автомобиля.
Об этом сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер, с которым актриса в личной беседе поделилась подробностями трагедии.
«Аня рассказала мне, что это произошло в сплошной темноте и женщина сама бросилась под ее машину. Поэтому я надеюсь, что следствие учтет все обстоятельства этого дела и примет правильное решение», - сообщил руководитель театра