После смертельной аварии, как ни в чем не бывало: Анна Большова ничего не сказала руководству и продолжила работать

Звезда сериалов продолжала ходить в родной театр Ленком, словно ничего не случилось. Об аварии никому из коллег и начальства она не сказала. На этом фоне Большова с Александром Збруевым на пресс-конференции в театре 18 октября, на четвёртый день после ДТП. Актриса шутила и охотно рассказывала прессе о любви к профессии. После того, как информация о трагедии просочилась в СМИ, Большова на связь не выходит.