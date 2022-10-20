ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЕ ФОТО ⟩ Сексуальность и сенсуальность: показ нижнего белья бренда Kriss Soonik взорвал Таллиннскую неделю моды

Премьера наряда, созданного в сотрудничестве с певицей Анетти для ее нового альбома Late to the Party, состоялась на TFW. Основатель и дизайнер марки белья Крисс комментирует: «Я являюсь большой поклонницей таланта Анетт уже много лет, и когда появилась возможность поработать над сценическим нарядом для ее нового альбома, я с радостью согласилась. Более того, Анетт очень ценит и любит мягкую одежду – от пижамных нарядов до платьев и кимоно, поэтому наше сотрудничество оказалось еще более удачным».