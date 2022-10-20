Покупательницу едва не стошнило из-за белых пятен на топе из интернет-магазина Shein.
Девушку едва не стошнило от содержимого посылки с заказом из интернета
Покупательница заказала одежду на сайте интернет-магазина Shein и удивилась содержимому посылки. Ролик на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok.
Хизер разместила видео, в котором рассказала, что приобрела на сайте популярного бренда кожаный топ, выполненный в виде корсета черного цвета. При этом она не раскрыла стоимость своей покупки. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, что внутри вещь покрылась белыми пятнами, похожими на плесень.
@honeyhez What is this @shein_official !?! #sheinfail #gross #ew #shein #wtf #fyp #foryou #foryoupage ♬ original sound - heather
«Shein, что это вообще такое? Меня едва не стошнило», — возмутилась автор публикации и поинтересовалась у подписчиков, что, по их мнению, могло произойти с нарядом во время доставки. «Мне кажется, что между частями топа лежала бумажка, которая расплавилась при транспортировке», «Похоже на плесень», «Я в шоке», «Может быть расплавилась сама ткань?» — высказывались зрители.