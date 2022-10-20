ВАЖНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ДЕБАТЫ ⟩ «Можно ли здесь пить водку?» На инфочасе в Рийгикогу обсуждали, что у Юри Ратаса в стакане

Премьер-министр отвечал на вопросы евродепутатов, но в какой-то момент что-то явно пошло не так и выбранный напиток Юри Ратаса почему-то крайне заинтересовал некоторых членов Рийгикогу. «Я хотел бы сделать одно процедурное замечание», – сказал Март Хельме, евродепутат от EKRE.

«Нам запрещено приходить сюда с едой. Я вижу, что уважаемый спикер Национальной Ассамблеи пьет кофе, а это не соответствует обычаям этого зала».

Ратас в защиту себя сказал, что даже тот, кто председательствует в парламенте, иногда пьет воду.

«Вы можете встать за трибуну и выпить воды – вода разрешена. И я должен признаться, что я пью не просто кофе, я даже добавил в него немного молока. Так что давайте двигаться дальше».

Затем слово взял другой член EKRE, Пеэтер Эрнитс. «Да, уважаемый руководитель! Здесь можно пить воду, но вода такая же белая, как водка. Можно ли здесь пить водку из стакана? И могу ли я войти в зал с чашкой кофе?»,– спросил он у Ратаса.

Peeter Ernits Фото: Kuvatõmmis Riigikogu infotunni videost/Youtube

«Употребление алкоголя в этом зале запрещено», – отрывисто ответил Ратас.

Инцидент начал распространяться в социальных сетях, и ролик с брифингом уже набрал более 32 000 просмотров в TikTok.

«Поведение, как в детском саду», – пишет один из комментаторов. «А за эту дискуссию – зарплата 6 000 евро в месяц...» – добавляет другой. «Должен ли налогоплательщик оплачивать такие дебаты?» – вопрошает третий.

В тот день в Рийгикогу произошли и другие интересные события. Например, министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон был пойман на том, что во время сессии тайком засунул под губу жевательный табак. Видео, на котором Петерсон употребляет никотин, также стало вирусным на TikTok, рассмешив многих пользователей соцсети.