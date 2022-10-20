Отработка кармы: чем опасен коридор затмений с 25 октября по 8 ноября

Затмения сами по себе заставляют человека погружаться в свой внутренний мир и начать замечать ранее скрытые вещи как в окружающих, так и в себе. Причём реакция на новизну, с которой приходится столкнуться, не всегда однозначна: одни впадают в депрессию, другие скатываются в агрессию, а третьи вообще переживают из-за того, что они «какие-то не такие». Это очень тяжёлая эмоционально фаза.