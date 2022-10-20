Частичное затмение Солнца 25 октября окажет влияние практически на всех жителей Земли. Это астрологическое явление откроет коридор затмений. В чем его особая опасность, раскрыла ведьма Алёна Полынь, пишет Лайф.
Отработка кармы: чем опасен коридор затмений с 25 октября по 8 ноября
Коридор затмений, когда солнечное и лунное затмения происходят практически одно за другим, накаляет атмосферу, влияя почти на всех землян. Затмения и сами по себе оказывают воздействие на людей, но когда между ними промежуток всего в пару недель, жизнь усложняется ещё сильнее. Чем опасен коридор затмений с 25 октября по 8 ноября, рассказала ведьма Алёна Полынь.
Как затмение влияет на человека?
Затмения сами по себе заставляют человека погружаться в свой внутренний мир и начать замечать ранее скрытые вещи как в окружающих, так и в себе. Причём реакция на новизну, с которой приходится столкнуться, не всегда однозначна: одни впадают в депрессию, другие скатываются в агрессию, а третьи вообще переживают из-за того, что они «какие-то не такие». Это очень тяжёлая эмоционально фаза.
Чем опасен коридор затмений с 25 октября по 8 ноября?
Ведьма Полынь утверждает, что в промежутке между затмениями Солнца и Луны у людей обостряются психические отклонения. Поэтому тем, у кого психика расшатана, в период с 25 октября по 8 ноября лучше не выходить из дома, в особенности ночью.
Что до влияния коридора затмений на ситуацию в мире в целом, при солнечном затмении страны «начинают активно отрабатывать карму». С 25 октября по 8 ноября возникнет вполне опасная фаза, способная усилить катаклизмы, и государствам придётся столкнуться с кармической отработкой.