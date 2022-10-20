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Меган Маркл появилась на обложке журнала Variety и рассказала о покойной Елизавете II

Limon.ee
Меган Маркл появилась на обложке журнала Variety и рассказала о покойной Елизавете II
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Меган Маркл.
Меган Маркл. Фото: Stephen Lock

Супруга принца Гарри назвала покойную королеву «самым ярким примером женского лидерства», добавив, что была счастлива провести с ней время, пишет Star News.

«Я чувствую себя счастливой [что знала Елизавету II]. Я очень благодарна за то, что смогла быть рядом с моим мужем [принцем Гарри] и поддерживать его, особенно в то время. Так прекрасно наблюдать за наследием, которое его бабушка смогла оставить на стольких направлениях», — сказала Маркл.

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