Меган Маркл появилась на обложке журнала Variety и рассказала о покойной Елизавете II

«Я чувствую себя счастливой [что знала Елизавету II]. Я очень благодарна за то, что смогла быть рядом с моим мужем [принцем Гарри] и поддерживать его, особенно в то время. Так прекрасно наблюдать за наследием, которое его бабушка смогла оставить на стольких направлениях», — сказала Маркл.