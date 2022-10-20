Супруга принца Гарри назвала покойную королеву «самым ярким примером женского лидерства», добавив, что была счастлива провести с ней время, пишет Star News.
Меган Маркл появилась на обложке журнала Variety и рассказала о покойной Елизавете II
Меган Маркл появилась на обложке журнала Variety и рассказала о покойной Елизавете II
«Я чувствую себя счастливой [что знала Елизавету II]. Я очень благодарна за то, что смогла быть рядом с моим мужем [принцем Гарри] и поддерживать его, особенно в то время. Так прекрасно наблюдать за наследием, которое его бабушка смогла оставить на стольких направлениях», — сказала Маркл.
Ключевые слова