Вера Брежнева начала записывать песни на украинском языке. Таким образом певица решила поддержать своих соотечественников, которые сейчас переживают не лучшие времена.
Вера Брежнева отказалась от русского псевдонима и запела на украинском языке
Вера Брежнева отказалась от русского псевдонима и запела на украинском языке
Видео, где Вера Брежнева поёт на украинском, опубликовали в Telegram-канале. В песне идёт речь о «дивчине, которая вышивала вышиванку». На кадрах 40-летняя артистка поёт в микрофон, подсматривая слова в листочке. А затем встречает пришедших к ней подруг и обнимается с ними.
Вера Брежнева научилась петь по-украински. Правда, пока с листочка. Теперь новые песни экс «ВИА Гра» записывает под международным именем Vera, - подписали видео администраторы Telegram-канала.
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