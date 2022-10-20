Вера Брежнева отказалась от русского псевдонима и запела на украинском языке

Видео, где Вера Брежнева поёт на украинском, опубликовали в Telegram-канале. В песне идёт речь о «дивчине, которая вышивала вышиванку». На кадрах 40-летняя артистка поёт в микрофон, подсматривая слова в листочке. А затем встречает пришедших к ней подруг и обнимается с ними.