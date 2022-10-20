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Вера Брежнева отказалась от русского псевдонима и запела на украинском языке

Limon.ee
Вера Брежнева отказалась от русского псевдонима и запела на украинском языке
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Вера Брежнева.
Вера Брежнева. Фото: Anton Novoderezhkin

Вера Брежнева начала записывать песни на украинском языке. Таким образом певица решила поддержать своих соотечественников, которые сейчас переживают не лучшие времена.

Видео, где Вера Брежнева поёт на украинском, опубликовали в Telegram-канале. В песне идёт речь о «дивчине, которая вышивала вышиванку». На кадрах 40-летняя артистка поёт в микрофон, подсматривая слова в листочке. А затем встречает пришедших к ней подруг и обнимается с ними.

Вера Брежнева научилась петь по-украински. Правда, пока с листочка. Теперь новые песни экс «ВИА Гра» записывает под международным именем Vera, - подписали видео администраторы Telegram-канала.

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