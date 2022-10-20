Дочь Анны Седоковой рассказала, кем работает в США

Напомним, Алина Белькевич в этом году окончила школу в США с высокими баллами по всем предметам, о чем Анна Седокова рассказывала в своих stories. Девушка поступила в один из университетов в Нью-Йорке. Она подчеркивает, что обеспечивает себя самостоятельно.

Оказалось, что Алина нашла себе подработку в местном ресторане. По словам Белькевич, она выходит на смены три раза в неделю. Представительница звездной семьи раскрыла размер своей зарплаты: «Пока что работаю хостес в ресторане. Получаю 17 долларов в час и каждый день по 5-10 долларов чаевых. Работа несложная. Иногда, правда, скучно, когда людей нет. Когда нормальный поток, время очень быстро пролетает».

Конечно, Алина не стала скрывать, что ей приходится тяжело и она устает, но ей хочется иметь собственные деньги. Девушка не стала скрывать, что аренда жилья на Манхэттене обходится в три тысячи долларов в месяц. Со своей зарплаты она также выплачивает налог в 35%.

Алина Белькевич – дочь Анны Седоковой от первого брака с футболистом Валентином Белькевичем. Экс-солистка группы «ВИА Гра» рассталась со спортсменом, когда девочке исполнился год. В 2014 году отец Алины скончался от тромбоэмболии.

У Анны Седоковой есть еще двое детей – 10-летняя дочь Моника от экс-супруга Максима Чернявского и 5-летний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.

Сейчас Анна Седокова находится в России без мужа и детей. Исполнительница регулярно показывает в stories, как ее муж – латвийский баскетболист Янис Тимма – и сын Гектор проводят время вместе. Ранее она поделилась неожиданными откровениями и призналась, что до встречи с ней Янис «был гуленой», но после изменился.