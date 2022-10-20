ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ⟩ Томми Кэшу пришлось отложить свой долгожданный тур по США

Рэпер Томми Кэш в начале года отправился в мировое турне, которое включает в себя в общей сложности 50 концертов на различных фестивалях и известных концертных площадках по всему миру. Сегодня Кэш поделился в социальных сетях печальными новостями.

«Вынужден с грустью сообщить вам, что тур по США откладывается из-за проблем с визой. Мы приложили все усилия, чтобы разрешить ситуацию, но, к сожалению, безуспешно. Я очень жду встречи со всеми в новые даты в марте 2023 года. Даты концертов на март будут объявлены на следующей неделе. Старые билеты действительны и на новые даты. Прошу у всех прощения, нам не терпится приехать», – поделился музыкант в Instagram stories.

Томми должен был выступить в Лос-Анджелесе 21 октября, 22 октября в Окленде, 24 октября в Сиэтле, 26 октября в Портленде, 28 октября в Денвере и 30 октября в Чикаго.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist

В феврале этого года Томми отменил концерты в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге. По словам рэпера, он всегда выступает против военных действий. «Последние новости разбивают мне сердце. Я полностью поддерживаю украинцев и россиян, которые выступают против этой войны».