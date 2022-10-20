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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самые стильные гости второго дня Таллиннской недели моды: кто вам понравился больше всех?

Kristina Herodes Erlend Štaub
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Самые стильные гости второго дня Таллиннской недели моды: кто вам понравился больше всех?
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В Эстонии существуют две параллельные лиyнии гламура, которые часто  смешиваются, но каждая живет по собственным модным законам. Во второй день Таллиннской недели моды эстонская и российская модная аудитория встретились и обратили внимание друг на друга. Но перед финалом произошло нечто удивительное – в зале было больше мужчин, чем когда-либо. В чем дело? А в том, что на подиум вышли модели, демонстрирующие коллекцию сексуального нижнего белья Kriss Soonik. Кто заслужил больше всего аплодисментов от зрителей на втором дне моды? Смотрите!

Свежие лица! На этот раз мы выбрали лучших из лучших, тех королей и королев стиля, которые еще ни разу не появлялись на наших снимках.

Все, кто узнает себя или своих друзей, сообщите об этом на naine@postimees.ee, и мы добавим их имена. 

Появление Вилиты – это событие, и она всегда предстает перед нами как настоящее произведение искусства!
Появление Вилиты – это событие, и она всегда предстает перед нами как настоящее произведение искусства! Фото: Erlend Štaub/TFW
Плюс за головной убор и смелый выбор цвета. Дама в красном, в сапогах и форменной фуражке – таких женщин все уважают!
Плюс за головной убор и смелый выбор цвета. Дама в красном, в сапогах и форменной фуражке – таких женщин все уважают! Фото: Erlend Štaub/TFW
 
 Две звезды социальных сетей: Кятрийн Кюбар и Агне Вахер. Красотки!
 Две звезды социальных сетей: Кятрийн Кюбар и Агне Вахер. Красотки! Фото: Erlend Štaub/TFW
 
Рэпер Тийу всегда выглядит потрясающе!
Рэпер Тийу всегда выглядит потрясающе! Фото: Erlend Štaub/TFW
Шикарная! Особенно элегантно выглядит татуировка
Шикарная! Особенно элегантно выглядит татуировка Фото: Erlend Štaub/TFW
Мерви Кала знает, как играть на контрасте: красивое желтое платье, грубоватый чокер и ботфорты. Оголенные плечи всегда привлекают внимание.
Мерви Кала знает, как играть на контрасте: красивое желтое платье, грубоватый чокер и ботфорты. Оголенные плечи всегда привлекают внимание. Фото: Erlend Štaub/TFW
Анджела Рае в ярком платье чувствует себя на руках фототграфов, словно отдыхает в удобном кресле. 
Анджела Рае в ярком платье чувствует себя на руках фототграфов, словно отдыхает в удобном кресле. Фото: Erlend Štaub/TFW
Марибель Вяэна в маленьком черном платье срежает всех наповал!
Марибель Вяэна в маленьком черном платье срежает всех наповал! Фото: Erlend Štaub/TFW
Платье или короткое пальто? Цветовое сочетание называется просто: вырви глаз!
Платье или короткое пальто? Цветовое сочетание называется просто: вырви глаз! Фото: Erlend Štaub/TFW
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