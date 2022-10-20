В Эстонии существуют две параллельные лиyнии гламура, которые часто смешиваются, но каждая живет по собственным модным законам. Во второй день Таллиннской недели моды эстонская и российская модная аудитория встретились и обратили внимание друг на друга. Но перед финалом произошло нечто удивительное – в зале было больше мужчин, чем когда-либо. В чем дело? А в том, что на подиум вышли модели, демонстрирующие коллекцию сексуального нижнего белья Kriss Soonik. Кто заслужил больше всего аплодисментов от зрителей на втором дне моды? Смотрите!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самые стильные гости второго дня Таллиннской недели моды: кто вам понравился больше всех?
Самые стильные гости второго дня Таллиннской недели моды: кто вам понравился больше всех?
Свежие лица! На этот раз мы выбрали лучших из лучших, тех королей и королев стиля, которые еще ни разу не появлялись на наших снимках.
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