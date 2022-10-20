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ИНТЕРЕСНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ⟩ Сумасшедшее вторжение в Эстонию стало для российского бизнесмена только началом

Limon.ee
Сумасшедшее вторжение в Эстонию стало для российского бизнесмена только началом
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Анатолий Бодганов в видео Youtube.
Анатолий Бодганов в видео Youtube. Фото: Kuvatõmmis «Pealtnägija» saatest

Это было ночью 1 марта 2020 года, когда российский бизнесмен Анатолий Богданов въехал на внедорожнике через пограничный забор в Эстонию с закрытыми глазами и газом в пол. «Если бы у меня было право выбрать Россию или эвтаназию, я бы выбрал эвтаназию», – признал тогда Анатолий. Программа Pealtnägija сообщает, что для Анатолия, который был за решеткой за то, что он сделал, вторжение в Эстонию было только началом, пишет Elu24.

Более двух лет назад российский бизнесмен Анатолий Богданов проехал на внедорожнике через шлагбаум в Эстонию на эстонско-российской границе в Нарве. Он признался российскому новостному порталу Фонтанка, что долго обдумывал свой поступок и перед въездом в Эстонию попрощался с семьей, сообщает Postimees.

Вируский уездный суд приговорил его к трем месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 506 евро за это деяние. Российский бизнесмен признался, что хочет остаться в Эстонии после отбытия тюремного срока. «Если кто-то решит повторить мой подвиг, то лучше не надо. Купите шенген и хотя бы эстонские ворота не ломайте, будет дешевле», – сказал бизнесмен после оглашения приговора.

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