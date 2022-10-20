Это было ночью 1 марта 2020 года, когда российский бизнесмен Анатолий Богданов въехал на внедорожнике через пограничный забор в Эстонию с закрытыми глазами и газом в пол. «Если бы у меня было право выбрать Россию или эвтаназию, я бы выбрал эвтаназию», – признал тогда Анатолий. Программа Pealtnägija сообщает, что для Анатолия, который был за решеткой за то, что он сделал, вторжение в Эстонию было только началом, пишет Elu24.
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ИНТЕРЕСНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ⟩ Сумасшедшее вторжение в Эстонию стало для российского бизнесмена только началом
Сумасшедшее вторжение в Эстонию стало для российского бизнесмена только началом
Более двух лет назад российский бизнесмен Анатолий Богданов проехал на внедорожнике через шлагбаум в Эстонию на эстонско-российской границе в Нарве. Он признался российскому новостному порталу Фонтанка, что долго обдумывал свой поступок и перед въездом в Эстонию попрощался с семьей, сообщает Postimees.