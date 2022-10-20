Сегодня в Ыйсмяэ откроется самый современный в Эстонии спортивно-оздоровительный СПА-центр RING

«Ring станет домом нем только для баскетболистов премьер-лиги, но и для нескольких детско-юношеских спортивных школ. Здесь будут тренироваться около 1500 детей», – говорит Эдуард Бейлинсон, руководитель Таллиннской спортивной академии Kalev. На трибунах нового баскетбольного комплекса могут разместиться до 500 зрителей. Первый международный юношеский турнир по баскетболу пройдёт в этом самом современном зале Эстонии уже в предстоящие выходные. Участники турнира будут размещены в спортивном хостеле, рассчитанном более чем на 100 мест и расположенном в том же комплексе.

Крупнейшим арендатором нового спортивного комплекса является сеть тренажёрных залов Gym!, её новый круглосуточный представительский клуб откроет свои двери 31 октября. Кроме того, в здании расположены многофункциональные спортивные залы, где могут проходить самые разные тренировки – от дзюдо до йоги, а также площадки для пляжного волейбола и футбола с подогреваемым песком.

«Это не просто ещё один спа-центр или ещё один спортхолл, по своей функциональности и объёму это сооружение совершенно уникально в масштабах всей Эстонии», – уверен владелец здания и оператор спа-центра Калле Куузик. Он подчеркнул, что, хотя в Хааберсти проживает больше людей, чем, к примеру, в городе Пярну, жители района только сейчас получили свой первый полноценный СПА-центр рядом с домом. Новый ыйсмяэский СПА принадлежит крупнейшей в Эстонии сети спа-отелей, которая владеет также отелями Viimsi SPA, Grand Rose SPA и Meresuu SPA.

Тармо Роос, исполнительный директор компании Mapri Ehitus, построившей этот спортивно-оздоровительный центр, говорит, что, поскольку его команда очень спортивная, они с удовольствием занимались строительством нового спортивного сооружения. «Строительство такого крупного спортивного комплекса было также серьезным вызовом для нашей команды, но заказчик заслуживает исключительно добрых слов, поскольку поддерживал наш дух в тонусе, требуя всё новых и новых инновационных решений. Внедрение инноваций закаляет строителей, и, в то же время, позволяет выполнить все пожелания заказчика», – отметил Тармо Роос.