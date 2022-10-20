Silverspoon или «Серебряная ложка» – первый и главный эстонский гастрономический конкурс, основанный в 2004 году. Проект призван подчеркнуть ценность гастрономической культуры Эстонии и поддержать ее развитие. В этом году конкурс проводится в 17 раз.
ЕДИМ ТОЛЬКО ТУТ! ⟩ Стало известно, какие рестораны вышли в финал престижного эстонского гастрономического конкурса Silverspoon
Стало известно, какие рестораны вышли в финал престижного эстонского гастрономического конкурса Silverspoon
Вечером 4 ноября лучшие представители гастрономии соберутся в Таллиннской Летной гавани на гала-ужин конкурса «Серебряная ложка». В этот вечер назовут лучшие рестораны и кафе Эстонии, а также объявят самых талантливых поваров.
Коронавирусные ограничения нанесли тяжелый удар по ресторанному бизнесу, и объем рынка сократился почти на 40%. Некоторые рестораны, включая бывших победителей конкурса Silverspoon, сильно пострадали от экономического спада и были вынуждены закрыться. Однако с радостью можно констатировать, что большинство сумело приспособиться к ситуации и выжить, а многих отметил престижный ресторанный гид Мишлен.
Места общепита, которые решили побораться за заветный приз Silverspoon, оцнивали 110 судей, их анкеты были обработаны фирмой PriceaterhouseCoopers Estonia.
В финал вышли следующие кафе и рестораны: 180 by Matthias Diether, Rudolf, The Nautilus, Horisont ресторан&бар, Dominic, Anno, Joyce, Mantel ja Korsten, Hapsal Dietrich, Levier Cafe, Cafe Gianni, ресторан Gianni, Meistri Lyon, Lee restoran, Guru, Noho, Puri, Bruxx, GOSPA ресторан, Kanuti Ramen Bar и La Prima Pizza в Старом городе.
Организатором Silverspoon является Общество гастрономии Эстонии, которое в этом году отмечает свое 18-летие. Благотворительным обществом руководят Йоаким Хелениус и Андрес Пеэтс.