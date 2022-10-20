ЕДИМ ТОЛЬКО ТУТ! ⟩ Стало известно, какие рестораны вышли в финал престижного эстонского гастрономического конкурса Silverspoon

Вечером 4 ноября лучшие представители гастрономии соберутся в Таллиннской Летной гавани на гала-ужин конкурса «Серебряная ложка». В этот вечер назовут лучшие рестораны и кафе Эстонии, а также объявят самых талантливых поваров.

Коронавирусные ограничения нанесли тяжелый удар по ресторанному бизнесу, и объем рынка сократился почти на 40%. Некоторые рестораны, включая бывших победителей конкурса Silverspoon, сильно пострадали от экономического спада и были вынуждены закрыться. Однако с радостью можно констатировать, что большинство сумело приспособиться к ситуации и выжить, а многих отметил престижный ресторанный гид Мишлен.

Места общепита, которые решили побораться за заветный приз Silverspoon, оцнивали 110 судей, их анкеты были обработаны фирмой PriceaterhouseCoopers Estonia.

В финал вышли следующие кафе и рестораны: 180 by Matthias Diether, Rudolf, The Nautilus, Horisont ресторан&бар, Dominic, Anno, Joyce, Mantel ja Korsten, Hapsal Dietrich, Levier Cafe, Cafe Gianni, ресторан Gianni, Meistri Lyon, Lee restoran, Guru, Noho, Puri, Bruxx, GOSPA ресторан, Kanuti Ramen Bar и La Prima Pizza в Старом городе.