Украинская певица Настя Каменских 19 октября в Instagram опубликовала видео, в котором спела под фонограмму композицию «В кишені біля серця» украинской певицы Kola (Анастасии Прудиус).
ВИДЕО ⟩ «Боже, как красиво!» Настя Каменских без макияжа сняла чувственный ролик
«Боже, как красиво!» Настя Каменских без макияжа сняла чувственный ролик
«Украинская земля богата талантами, как ни одна другая. Сколько замечательных голосов мы с вами слышим в последнее время. Как бы нас ни пытались сломать, украинская культура сквозь годы продолжает цвести», – написала она.
Каменских снялась в белом свитшоте с коралловым принтом, без видимого макияжа. Волосы она собрала в высокий пучок.
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