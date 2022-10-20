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ВИДЕО ⟩ «Боже, как красиво!» Настя Каменских без макияжа сняла чувственный ролик

Limon.ee
«Боже, как красиво!» Настя Каменских без макияжа сняла чувственный ролик
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Настя Каменских
Настя Каменских Фото: SCANPIX

Украинская певица Настя Каменских 19 октября в Instagram опубликовала видео, в котором спела под фонограмму композицию «В кишені біля серця» украинской певицы Kola (Анастасии Прудиус).

«Украинская земля богата талантами, как ни одна другая. Сколько замечательных голосов мы с вами слышим в последнее время. Как бы нас ни пытались сломать, украинская культура сквозь годы продолжает цвести», – написала она.

Каменских снялась в белом свитшоте с коралловым принтом, без видимого макияжа. Волосы она собрала в высокий пучок.

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