«Я живу здесь и не собираюсь возвращаться», - говорит эстонка Мэрилин Нау, которая делится с подписчиками в социальных сетях фотографиями своей сказочной жизни в США. Но что стало с тем американским реалити-шоу, о котором брюнетка рассказывала летом?
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ИНТРИГА! ⟩ Эстонская красавица Мэрилин Нау наслаждается жизнью в Калифорнии, но всем кажется, что она что-то скрывает и пускает пыль в глаза
Эстонская красавица Мэрилин Нау наслаждается жизнью в Калифорнии, но всем кажется, что она что-то скрывает и пускает пыль в глаза
Многие интересуются, чем занимается Мэрилин Нау? Мы видим в соцсетях снимки, глядя на которые можно предположить, что жизнь красотки удалась на миллион процентов, пишет Elu24. Она на полную катушку наслаждается жизнью, посещает светские рауты, попивает коктейли в бассейнах на частных вечеринках, увлекается верховой ездой. Напоминает она нам русскую аферистку Анну Сорокину? Кто-то уже высказал такое предположение.