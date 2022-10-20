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ИНТРИГА! ⟩ Эстонская красавица Мэрилин Нау наслаждается жизнью в Калифорнии, но всем кажется, что она что-то скрывает и пускает пыль в глаза

Kristiina Reimand
, reporter/toimetaja
Эстонская красавица Мэрилин Нау наслаждается жизнью в Калифорнии, но всем кажется, что она что-то скрывает и пускает пыль в глаза
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Мэрилин Нау
Мэрилин Нау Фото: Kuvatõmmis Instagramist

«Я живу здесь и не собираюсь возвращаться», - говорит эстонка Мэрилин Нау, которая делится с подписчиками в социальных сетях фотографиями своей сказочной жизни в США. Но что стало с тем американским реалити-шоу, о котором брюнетка рассказывала летом?

Многие интересуются, чем занимается Мэрилин Нау? Мы видим в соцсетях снимки, глядя на которые можно предположить, что жизнь красотки удалась на миллион процентов, пишет Elu24. Она на полную катушку наслаждается жизнью, посещает светские рауты, попивает коктейли в бассейнах на частных вечеринках, увлекается верховой ездой. Напоминает она нам русскую аферистку Анну Сорокину? Кто-то уже высказал такое предположение.

«Я живу здесь и не собираюсь возвращаться», – говорит Нау к огорчению тех, кто жаждет ее возвращения на родную землю, и уверяет, что планирует обосноваться в Соединенных Штатах навсегда. «Если только навестить свою семью дома... У меня нет никакой ностальгии по дому, всегда можно приехать в гости, это не проблема», – считает Нау.

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