СЕКСУАЛЬНОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ! ⟩ Абсолютно нагая: таллиннский тренер и блогер Екатерина Ирванец-Гольдманн обнажилась для рекламы парфюма

Очередное фото, заставившее возбудиться мужчин-подписчиков, Екатерина опубликовала в канун своего дня рождения – несколько дней назад. На снимке абсолютно обнаженная тренер рекламирует духи «Глаза закрыты» известного бренда, которые продаются в одном из парфюмерных магазинов в Таллинне.

Идеальное тело, особенно пятая точка, Екатерины предстают во всей красе. Но сама женщина призналась в комментарии, что «и втянула, и не дышала, и мышцы напрягла для редьефности». Кадры получились великолепные!

Как писал раньше Limon.ee, в соцсетях Екатерина старается быть максимально натуральной. «В общем, я стараюсь быть максимально естественной в кадре. Я почти не крашусь, ни в жизни, ни на фото. В последнее время я стараюсь не использовать даже фильтры», - поясняет она.