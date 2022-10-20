36-летняя таллиннка Екатерина Ирванец-Гольдманн – групповой и персональный тренер, о которой многие живущие в Эстонии, наверное, никогда не слышали. Зато у Екатерины много поклонников в Instagram, ведь ее сексуальные и откровенные фото смотрят более 10 тысяч человек.
СЕКСУАЛЬНОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ! ⟩ Абсолютно нагая: таллиннский тренер и блогер Екатерина Ирванец-Гольдманн обнажилась для рекламы парфюма
Очередное фото, заставившее возбудиться мужчин-подписчиков, Екатерина опубликовала в канун своего дня рождения – несколько дней назад. На снимке абсолютно обнаженная тренер рекламирует духи «Глаза закрыты» известного бренда, которые продаются в одном из парфюмерных магазинов в Таллинне.
Идеальное тело, особенно пятая точка, Екатерины предстают во всей красе. Но сама женщина призналась в комментарии, что «и втянула, и не дышала, и мышцы напрягла для редьефности». Кадры получились великолепные!
Как писал раньше Limon.ee, в соцсетях Екатерина старается быть максимально натуральной. «В общем, я стараюсь быть максимально естественной в кадре. Я почти не крашусь, ни в жизни, ни на фото. В последнее время я стараюсь не использовать даже фильтры», - поясняет она.