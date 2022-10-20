Судьбоносное пророчество Ванги о декабре 2022 года появилось в Сети

На фоне последних событий в мире пользователи Сети все чаще обращаются к пророчествам болгарской прорицательнице Ванги.

В частности, особое внимание они обратили на пророчество Ванги о шести двойках в дате, и многие тут же предположили, что речь идет о дате 22.12.2022 года. Отметим, что изначально Ванга назвала 2022 год судьбоносным как для России, так и для всего мира, отмечая что этот год принесет с собой серьезные испытания, однако кроме того еще и ознаменует начало новой эры. А вот дата из шести двоек станет как раз отправной точкой к этим событиям.

Провидица при этом среди серьёзных испытания также назвала и сокращение населения, которому послужит неизвестный вирус. А вот спасителем в борьбе против этого вируса выступит именно Россия.

Также Ванга предсказывала, что в 2023 году испытания России продолжатся, однако все в итоге приведет к ожидаемым переменам для страны и мира. «Большой брат придет на чужую землю и заберет принадлежащее ему по праву. Недруги, пришедшие с Запада, тоже возьмут то, что принадлежало им столетиями», — объясняла она.