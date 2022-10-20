Fotografiska предлагает поддержать «Скомканную жизнь»: эти снимки украинских фотографов не оставят равнодушными никого

Всего на расстоянии в несколько сотен километров от нас, на территории Украины, идет война. Команда Fotografiska считает, что важно продолжать говорить об этом и по возможности поддерживать тех, чью жизнь война превратила в хаос. В сотрудничестве с семью фотографами с Украины Fotografiska отобрала около 70 работ. Они созданы в разный период времени и рассказывают зрителям как об Украине в целом, так и о буднях войны.