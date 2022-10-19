«Как можно такой глупой, чтобы поехать в Лондон с ИД-картой?» Ведущей Кейли Сюкияйнен чуть не пришлось отменить поездку, потому что она не знала, что законы Европейского Союза изменились, и больше нельзя въехать в Соединенное Королевство с ИД-картой. Забыв дома паспорт, Кейли обратилась за помощью к соцсетям, и, к счастью для нее, руку помощи ведущей протянул совершенно незнакомый человек, пишет Elu24.
Забывшая паспорт дома эстонская телеведущая застряла в аэропорту Риги
«Пожалуйста, помогите! Кто-нибудь едет сегодня из Таллинна в Ригу и не мог бы привезти мне мой паспорт? Тогда я смогла бы сесть на следующий рейс в 15 часов... Или, пожалуйста, порекомендуйте мне экспресс-курьера... Я так расстроена», – попросила Кейли помощи у всемогущих социальных сетей.
Ведущая, направляющаяся в Лондон, не знала, что с 01.10.2021 гражданам Европейского Союза (ЕС) разрешен въезд в Великобританию только на основании паспорта, и взяла с собой только ИД-карту. «Как можно быть такой глупой, чтобы поехать в Лондон с ИД-картой? Вот что бывает, когда несколько лет там не был и нигде не предупредили, даже во время check-in и на паспортном контроле в Риге тоже... Только у ворот сказали, что я не могу пройти на рейс», – поделилась Кейли в Instagram.
Невероятно, но проблема Кейли распространялась со скоростью лесного пожара, и ситуация быстро нашла очень неожиданное решение. А именно, ведущие SkyPlus увидели мольбу Кейли о помощи и поделились этой историей в своей утренней программе.
«Нереально, но в утренней программе SkyPlus Марис Ярва рассказала о моей беде, а одна милая слушательница как раз собиралась на рейс в Ригу и сама проехала мимо моего дома и забрала мой паспорт! Благодарю вас! И, конечно же, самые крепкие объятия в мире моей соседке Урсуле Ныу, которая проснулась ранним утром и вручила ему паспорт! Ух, какое приключение», – обрадовалась Кейли.
Однако предложивший помощь человек стал для Кейли полной неожиданностью. Кейли рассказала Elu24, что Гетлин, которая доставила ей паспорт, – человек, которого она не знает. «Совершенно незнакомый человек с улицы. Невероятно, какая прелесть», – отметила ведущая.
«Большое спасибо всем, кто звонил, делился, писал, предлагал помочь мне добраться до места и вообще поддерживал меня, чтобы моя проблема могла быть решена! Какие услужливые эстонцы, вау!» – резюмировала всю ситуацию ведущая.
Тогда Кейли предприняла новую попытку добраться до Лондона в 15:45, где ее ждут группы Universal Music Estonia и Сэм Смит. «Так что следите за обновлениями, чтобы узнать больше!» – делится Кейли.
«PS! С этого года вы больше не можете въезжать в Лондон с ИД-картой, так что берите с собой паспорта, ребята!» – добавила Кейли, узнавшая об обновлениях в законе.
С 01.01.2021 для въезда в Великобританию действуют новые условия, более подробную информацию о которых можно найти на странице BREXIT Министерства иностранных дел Эстонии и на странице BREXIT посольства Эстонии в Лондоне.
При въезде в Великобританию существует пограничный контроль и цель поездки должна быть обоснована. Лица, которые не могут доказать цель поездки, будут отправлены обратно на границе.
С 01.10.2021 гражданам ЕС будет разрешен въезд в страну только на основании загранпаспорта (должен быть действительным на протяжении всей поездки). В виде исключения лица, официально проживающие в Великобритании, могут въезжать в Великобританию по ID-карте после 01.10.2021. Гражданам, официально проживающим в стране, перед поездкой рекомендуется обратиться в свою авиакомпанию, чтобы уточнить, можно ли попасть в самолет по ИД-карты и какие дополнительные документы необходимо предоставить (например, для подтверждения официального проживания в Великобритании). Паспорт также требуется при транзите через страну.