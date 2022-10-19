Забывшая паспорт дома эстонская телеведущая застряла в аэропорту Риги

«Пожалуйста, помогите! Кто-нибудь едет сегодня из Таллинна в Ригу и не мог бы привезти мне мой паспорт? Тогда я смогла бы сесть на следующий рейс в 15 часов... Или, пожалуйста, порекомендуйте мне экспресс-курьера... Я так расстроена», – попросила Кейли помощи у всемогущих социальных сетей.

Ведущая, направляющаяся в Лондон, не знала, что с 01.10.2021 гражданам Европейского Союза (ЕС) разрешен въезд в Великобританию только на основании паспорта, и взяла с собой только ИД-карту. «Как можно быть такой глупой, чтобы поехать в Лондон с ИД-картой? Вот что бывает, когда несколько лет там не был и нигде не предупредили, даже во время check-in и на паспортном контроле в Риге тоже... Только у ворот сказали, что я не могу пройти на рейс», – поделилась Кейли в Instagram.

Кейли Сюкияйнен. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Невероятно, но проблема Кейли распространялась со скоростью лесного пожара, и ситуация быстро нашла очень неожиданное решение. А именно, ведущие SkyPlus увидели мольбу Кейли о помощи и поделились этой историей в своей утренней программе.