ВИДЕО ⟩ «Навестила Бореньку». Кристина Орбакайте пришла на могилу к Моисееву

На видео певица в темных очках, которые то и дело поправляла, утирая слезы, стоит перед могилой артиста. При жизни Моисеева они были очень дружны, певец называл Орбакайте своей дочерью.

«Ну как ты тут? Какая у тебя компания!» – обратилась Орбакайте к портрету Моисеева на могиле. И подписала видео: «Навестила Бореньку».

Российский певец Борис Моисеев умер 27 сентября в своей московской квартире в возрасте 68 лет. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище.