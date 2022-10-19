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ВИДЕО ⟩ «Навестила Бореньку». Кристина Орбакайте пришла на могилу к Моисееву

Limon.ee
«Навестила Бореньку». Кристина Орбакайте пришла на могилу к Моисееву
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Кристина Орбакайте на концерте в Таллинне
Кристина Орбакайте на концерте в Таллинне Фото: Toni Läänsalu

Российская певица Кристина Орбакайте побывала на могиле певца Бориса Моисеева. Об этом она рассказала в своих Instagram Stories, пишет Gordonua.com.

На видео певица в темных очках, которые то и дело поправляла, утирая слезы, стоит перед могилой артиста. При жизни Моисеева они были очень дружны, певец называл Орбакайте своей дочерью.

«Ну как ты тут? Какая у тебя компания!» – обратилась Орбакайте к портрету Моисеева на могиле. И подписала видео: «Навестила Бореньку».

Российский певец Борис Моисеев умер 27 сентября в своей московской квартире в возрасте 68 лет. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище.

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