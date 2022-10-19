СМОТРИ ⟩ Представила Эстонию и США: дочь эстонской спортсменки пошла в детский сад в футболке со смыслом

Дочь Грете и Роберта, четырехлетняя Глория, пошла в детский сад в футболке с флагом США, который расстегивается руками и из-под которого виден эстонский флаг. «Неделя разнообразия в школе. Представляет Эстонию и США», – написано под милым фото.

В конце августа мы писали, что дочь Грете начала обучение в престижной частной школе. Что отличает американскую школьную систему, так это то, что начальные классы также включают год детского сада, то есть с 5 до 10 лет дети учатся в начальной школе, с 11 до 13 лет в основной школе и с 14 до 18 лет в старших классах школы.

Глория – старшая дочь Роберта и Греты. В начале прошлого года к Instagram присоединились дочери Греты и Роберта Глория и Гамея. Однако девочки не ведут собственные странички – в профилях обеих дочерей указано, что за аккаунты отвечают их мать и отец.

В 2012 году Грете уехала учиться в США, где познакомилась со своим будущим мужем, игроком Американской профессиональной футбольной лиги (НФЛ) Робертом Гриффином III. Пара поженилась в 2018 году, и в их семье растут две дочери: Глория (2017), и Гамея (2019). У Роберта также есть дочь Риз, родившаяся в мае 2015 года, от первого брака.