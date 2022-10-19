НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ПЕШЕХОД ⟩ Бизнесмена Урмаса Сыырумаа лишили водительских прав, но не за нападение на фотографа

«В данном случае я нарушил правила дорожного движения, был за это наказан и готов заплатить штраф», – говорит предприниматель Урмас Сыырумаа, которого полиция поймала на превышении скорости в конце весны. Мужчина ехал со скоростью 181 км/ч в зоне с ограничением 100 км/ч.
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22 мая полицейский патруль зафиксировал скорость приближающегося автомобиля на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Сауэ как 181 км/ч (плюс/минус 6 км/ч). Максимально допустимая скорость на этом участке дороги составляет 100 км/ч. За рулем оказался бизнесмен Урмас Сыырумаа.