Ср, 19.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ПЕШЕХОД ⟩ Бизнесмена Урмаса Сыырумаа лишили водительских прав, но не за нападение на фотографа

Мерилин Няреп
Бизнесмена Урмаса Сыырумаа лишили водительских прав, но не за нападение на фотографа
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Урмас Сыырумаа ехал со скорость 181 км/час там, где предельная скорость 100 км/час
Урмас Сыырумаа ехал со скорость 181 км/час там, где предельная скорость 100 км/час Фото: Kermo Benrot/shutterstock.com/Elu24 kollaaž

«В данном случае я нарушил правила дорожного движения, был за это наказан и готов заплатить штраф», – говорит предприниматель Урмас Сыырумаа, которого полиция поймала на превышении скорости в конце весны. Мужчина ехал со скоростью 181 км/ч в зоне с ограничением 100 км/ч. 

22 мая полицейский патруль зафиксировал скорость приближающегося автомобиля на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Сауэ как 181 км/ч (плюс/минус 6 км/ч). Максимально допустимая скорость на этом участке дороги составляет 100 км/ч. За рулем оказался бизнесмен Урмас Сыырумаа.

Ханнес Кулламяэ, руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры объясняет, что ограничения скорости существуют не просто так, а для обеспечения безопасности всех нас, ведь чем выше скорость, тем больше риск попасть в опасные ситуации или ДТП. 

Ключевые слова
Наверх