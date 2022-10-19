НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ПЕШЕХОД ⟩ Бизнесмена Урмаса Сыырумаа лишили водительских прав, но не за нападение на фотографа

22 мая полицейский патруль зафиксировал скорость приближающегося автомобиля на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Сауэ как 181 км/ч (плюс/минус 6 км/ч). Максимально допустимая скорость на этом участке дороги составляет 100 км/ч. За рулем оказался бизнесмен Урмас Сыырумаа.

Ханнес Кулламяэ, руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры объясняет, что ограничения скорости существуют не просто так, а для обеспечения безопасности всех нас, ведь чем выше скорость, тем больше риск попасть в опасные ситуации или ДТП.