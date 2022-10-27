Архиепископ Урмас Вийльма: «Празднование Хэллоуина обедняет нашу собственную культуру»

Праздник берет свое начало от кельтских племен, которые жили на территории нынешней Англии, Ирландии, Уэльса, Шотландии и Северной Франции около 2000 лет назад. Вечером 31 октября и весь день 1 ноября они чествовали бога мертвых, который распоряжался душами людей после их смерти.

Позже христианская церковь пыталась покончить с древними языческими ритуалами, но в 601 году папа Григорий I проинструктировал миссионеров не бороться с языческими праздниками, а обращать их в христианские: по его замыслу, это должно было способствовать христианизации Северной Европы. К VIII веку праздник Самайн стал Днём всех душ и Днём Всех Святых (1 ноября), в который разговаривать с умершими считалось с точки зрения религии вполне допустимым. Он стал известен как All Hallows Even (вечер всех святых), в шотландском произношении – Halloween. Но в то время, как 1 ноября стал днем для мыслей о Боге и службы в церкви, вечер накануне продолжал оставаться временем, предназначенным для магии и суеверий.

Считалось, что в канун Дня всех святых все силы зла – ведьмы, колдуны, гоблины, демоны и другая нечисть во главе с самим дьяволом – собираются вместе для того, чтобы устроить всяческие бесчинства и как-нибудь навредить людям.