Чт, 27.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Архиепископ Урмас Вийльма: «Празднование Хэллоуина обедняет нашу собственную культуру»

Влада Лаевалинд
, репортер
Архиепископ Урмас Вийльма: «Празднование Хэллоуина обедняет нашу собственную культуру»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Пастор. Фото иллюстративное.
Пастор. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

До самого страшного праздника в году осталось всего четыре дня, и многие жители Эстонии уже готовы отмечать Хэллоуин. Но все ли знают, что День всех святых изначально имел совершенно другой смысл?

Праздник берет свое начало от кельтских племен, которые жили на территории нынешней Англии, Ирландии, Уэльса, Шотландии и Северной Франции около 2000 лет назад. Вечером 31 октября и весь день 1 ноября они чествовали бога мертвых, который распоряжался душами людей после их смерти.

Позже христианская церковь пыталась покончить с древними языческими ритуалами, но в 601 году папа Григорий I проинструктировал миссионеров не бороться с языческими праздниками, а обращать их в христианские: по его замыслу, это должно было способствовать христианизации Северной Европы. К VIII веку праздник Самайн стал Днём всех душ и Днём Всех Святых (1 ноября), в который разговаривать с умершими считалось с точки зрения религии вполне допустимым. Он стал известен как All Hallows Even (вечер всех святых), в шотландском  произношении – Halloween. Но в то время, как 1 ноября стал днем для мыслей о Боге и службы в церкви, вечер накануне продолжал оставаться временем, предназначенным для магии и суеверий.

Считалось, что в канун Дня всех святых все силы зла – ведьмы, колдуны, гоблины, демоны и другая нечисть во главе с самим дьяволом – собираются вместе для того, чтобы устроить всяческие бесчинства и как-нибудь навредить людям.

Хэллоуин сочетает в себе многие традиции: религиозных обрядов Дня всех святых и языческих обычаев, сохранившихся со времен древних кельтов и римлян. От первых остались гоблины, магия, гадания, черные коты и злые духи; от древне-римского праздника в честь богини плодородия Помоны – яблоки, орехи и другие символы богатого урожая. Сейчас для большинства людей это не религиозный праздник, а время повеселиться и посмеяться над суевериями.

Портал Limon.ee обратился к Урмасу Вийльма, архиепископу евангелическо-лютеранской церкви (EELK), чтобы узнать, каково его личное отношение к празднику и как к Хэллоуину относится церковь.

«Если изучать, откуда произошел Хэллоуин, то это дохристианский языческий новогодний праздник кельтов. Католическая церковь привязала этот праздник после христианизации к празднику почитания святых 1 ноября или Дню всех святых. Этот праздник пришел в Эстонию после восстановления независимости под влиянием западных фильмов и культуры. Он близок по смыслу к Дню поминовения усопших, который в нашем культурном пространстве отмечают 2 ноября. Это тихий и торжественный день памяти предков, сопровождающийся зажжением свечей на кладбищах и в домах. К счастью, коммерциализация не испортила этот день, как это случилось с Днем всех святых, или Хэллоуином в западной культуре. Хэллоуин не празднуется в лютеранских церквях Эстонии».

На вопрос, плохо ли праздновать Хэллоуин, Вийльма ответил:

«Мне кажется, что истинное значение этого праздника мало известно в тех семьях, где его отмечают. Все радуются захватывающим и экстравагантным костюмам, в которых дети пытаются превзойти друг друга. Кроме того, дети ходят по домам за конфетами . Всё это устроено исключительно в развлекательных целях. Трагедия в том, что смысл и обычаи эстонских праздников Мардипяев и Кадрипяев с приходом в Эстонию Хэллоуина потихоньку исчезают. В этом отношении приход Хэллоуина определенно обедняет нашу собственную культуру. Также темы насилия и ужаса, которые стоят в основе Хэллоуина, не имеет духовно возвышающего эффекта».

– Этот праздник отмечают не только взрослые, но и дети, которые с нетерпением ждут 31 октября, чтобы нарядиться в свои костюмы, но они часто не знают истинного значения праздника. Где здесь грань между религией и язычеством?

– Мне кажется, что те, кто отмечают Хэллоуин со своими детьми, уже не задумываются о христианском или языческом значении этого праздника. Цель – организовать темным осенним вечером что-то захватывающее, веселое и занимательное. Печалит, конечно, гротеск, связанный с Хэллоуином, который также выражается в зловещих масках и костюмах. Для детей это, конечно, волнующе и весело, но я думаю, что для детей помладше в этом празднике есть и составляющая ужаса.

– Дети приходят к вам 31 октября за конфетами? Как вы на это реагируете?

– Определенно не нужно сердиться на детей из-за того, что они хотят отпраздновать Хэллоуин, как и весь остальной мир. Если ко мне приходят, я обязательно даю конфеты. Один ворчливый взрослый, ругающий детей, определенно не остановит вторжение Хэллоуина в нашу культуру. Однако было бы неплохо, если бы родители объяснили своим детям истинный смысл этого праздника и скорее способствовали бы празднованию наших собственных народных праздников Мардипяева и Кадрипяева или Дня поминовения усопших.

Ключевые слова
Наверх