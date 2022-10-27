До самого страшного праздника в году осталось всего четыре дня, и многие жители Эстонии уже готовы отмечать Хэллоуин. Но все ли знают, что День всех святых изначально имел совершенно другой смысл?
Архиепископ Урмас Вийльма: «Празднование Хэллоуина обедняет нашу собственную культуру»
Праздник берет свое начало от кельтских племен, которые жили на территории нынешней Англии, Ирландии, Уэльса, Шотландии и Северной Франции около 2000 лет назад. Вечером 31 октября и весь день 1 ноября они чествовали бога мертвых, который распоряжался душами людей после их смерти.
Позже христианская церковь пыталась покончить с древними языческими ритуалами, но в 601 году папа Григорий I проинструктировал миссионеров не бороться с языческими праздниками, а обращать их в христианские: по его замыслу, это должно было способствовать христианизации Северной Европы. К VIII веку праздник Самайн стал Днём всех душ и Днём Всех Святых (1 ноября), в который разговаривать с умершими считалось с точки зрения религии вполне допустимым. Он стал известен как All Hallows Even (вечер всех святых), в шотландском произношении – Halloween. Но в то время, как 1 ноября стал днем для мыслей о Боге и службы в церкви, вечер накануне продолжал оставаться временем, предназначенным для магии и суеверий.
Считалось, что в канун Дня всех святых все силы зла – ведьмы, колдуны, гоблины, демоны и другая нечисть во главе с самим дьяволом – собираются вместе для того, чтобы устроить всяческие бесчинства и как-нибудь навредить людям.
Хэллоуин сочетает в себе многие традиции: религиозных обрядов Дня всех святых и языческих обычаев, сохранившихся со времен древних кельтов и римлян. От первых остались гоблины, магия, гадания, черные коты и злые духи; от древне-римского праздника в честь богини плодородия Помоны – яблоки, орехи и другие символы богатого урожая. Сейчас для большинства людей это не религиозный праздник, а время повеселиться и посмеяться над суевериями.
Портал Limon.ee обратился к Урмасу Вийльма, архиепископу евангелическо-лютеранской церкви (EELK), чтобы узнать, каково его личное отношение к празднику и как к Хэллоуину относится церковь.
«Если изучать, откуда произошел Хэллоуин, то это дохристианский языческий новогодний праздник кельтов. Католическая церковь привязала этот праздник после христианизации к празднику почитания святых 1 ноября или Дню всех святых. Этот праздник пришел в Эстонию после восстановления независимости под влиянием западных фильмов и культуры. Он близок по смыслу к Дню поминовения усопших, который в нашем культурном пространстве отмечают 2 ноября. Это тихий и торжественный день памяти предков, сопровождающийся зажжением свечей на кладбищах и в домах. К счастью, коммерциализация не испортила этот день, как это случилось с Днем всех святых, или Хэллоуином в западной культуре. Хэллоуин не празднуется в лютеранских церквях Эстонии».
На вопрос, плохо ли праздновать Хэллоуин, Вийльма ответил:
«Мне кажется, что истинное значение этого праздника мало известно в тех семьях, где его отмечают. Все радуются захватывающим и экстравагантным костюмам, в которых дети пытаются превзойти друг друга. Кроме того, дети ходят по домам за конфетами . Всё это устроено исключительно в развлекательных целях. Трагедия в том, что смысл и обычаи эстонских праздников Мардипяев и Кадрипяев с приходом в Эстонию Хэллоуина потихоньку исчезают. В этом отношении приход Хэллоуина определенно обедняет нашу собственную культуру. Также темы насилия и ужаса, которые стоят в основе Хэллоуина, не имеет духовно возвышающего эффекта».
– Этот праздник отмечают не только взрослые, но и дети, которые с нетерпением ждут 31 октября, чтобы нарядиться в свои костюмы, но они часто не знают истинного значения праздника. Где здесь грань между религией и язычеством?
– Мне кажется, что те, кто отмечают Хэллоуин со своими детьми, уже не задумываются о христианском или языческом значении этого праздника. Цель – организовать темным осенним вечером что-то захватывающее, веселое и занимательное. Печалит, конечно, гротеск, связанный с Хэллоуином, который также выражается в зловещих масках и костюмах. Для детей это, конечно, волнующе и весело, но я думаю, что для детей помладше в этом празднике есть и составляющая ужаса.
– Дети приходят к вам 31 октября за конфетами? Как вы на это реагируете?
– Определенно не нужно сердиться на детей из-за того, что они хотят отпраздновать Хэллоуин, как и весь остальной мир. Если ко мне приходят, я обязательно даю конфеты. Один ворчливый взрослый, ругающий детей, определенно не остановит вторжение Хэллоуина в нашу культуру. Однако было бы неплохо, если бы родители объяснили своим детям истинный смысл этого праздника и скорее способствовали бы празднованию наших собственных народных праздников Мардипяева и Кадрипяева или Дня поминовения усопших.