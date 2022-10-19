«Была гадким утенком»: Анна Седокова рассказала, как она провалилась на первом кастинге в «ВИА Гра»

«Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца. Ну когда же он придет, а лучше приедет на «мерсе» и спасет меня. Но он так и не появился. Нужно было что-то делать, и я начала учиться», — призналась певица.

На первом кастинге в популярный коллектив ее «развернули» после двухминутного разговора, заявив, что Седокова ничего не знает о «женственности». С тех пор певица решила узнать о ней все. Сама Анна считает, что смогла раскрыться лишь в 31 год.

«Лишь спустя десять лет мне удалось переосмыслить свою жизнь и понять, что я красива в любой форме. Мой большой нос, моя упитанная фигура и излишняя эмоциональность — все, на чем так крепко держались мои комплексы — это и есть я!» — заявила певица.

Напомним, что Седокова впервые попыталась вступить в группу «ВИА Гра» в 1999 году, когда ей было всего лишь 17 лет. Ее взяли в коллектив спустя три года, в 2002 году — до 2004 года она выступала вместе с Надеждой Грановской и Верой Брежневой. После она покинула группу из-за беременности, а с 2005 года начала сольную карьеру.