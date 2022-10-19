«Надеть несколько кофт и залезть под одеяло»: таллиннский арт-терапевт рассказала, как бороться с тревожностью

Тревога – это эмоциональный сгусток переживаний. Легче всего расписать на листе бумаги то, что больше всего волнует. И начинать решать проблемы по пунктам – по мере их поступления.

Не забывайте отдыхать: выходной день – это такая ценность, когда мы можем отдышаться от постоянной спешки, оглянуться вокруг. Домашние хлопоты – это хорошо, но в каждый выходной надо обязательно найти время, чтобы побаловать самого себя.

«Только взгляните, какая прекрасная осень за окном – не дождливая, и это редкость в эту пору. Задумайтесь, в каком вы эмоциональном состоянии, чего вам сейчас больше всего хочется. И если это будет булка с вишней и вкусным кофе – почему бы и нет?! Когда мы спешим, мы не замечаем, что мы едим, как мы одеваемся, а в спешке так сложно получить удовольствие», – говорит Рената.

Сама арт-терапевт привыкла спасаться от хандры интересным способом. Может быть, стоит взять его на вооружение?!

«Я очень люблю ощущать мягкость одежды. Поэтому могу надеть на себя сразу несколько объемных кофт, спрятаться в них под теплое одеяло и сидеть, как в теплом мягком облаке, наслаждаться простыми вещами: музыкой, например. Да пусть даже небом и солнцем за окном или любимым сериалом», – говорит Рената. Арт-терапевт считает, что это отличный и самый доступный способ отключиться от проблем и снять тревожность.