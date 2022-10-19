Алари, который живет в Ройу в Тартуском уезде, пропал без вести с пятницы. В понедельник, по словам матери Алари, были произведены платежи картой молодого человека. «Выяснилось, что это был не Алари», – говорит мать Илона, которая очень ждет своего сына дома, пишет Elu24.
Алари, ушедший из дома в пятницу, до сих пор не найден. Мать: это совсем на него не похоже...
Алари уехал из дома на своем автомобиле Ford. В последний раз машину видели в пятницу на мосту Ихасте по направлению к Аннелинн. Один из родственников Алари видел его утром 14 октября в своем доме в поселке Ройу. С тех пор коллеги, родственники и друзья молодого человека не встречались с ним и ничего о нем не слышали.
Почему мужчина вдруг ушел, никому ничего не сказав? «Не знаю, – с тоской вздыхает мать. – Это на него не похоже, да…»
Мать Алари Илона говорит, что у ее сына нет телефона. «Платежи были произведены с его карты в понедельник. Выяснилось, что не Алари производил эти платежи».
«Алари, пожалуйста, свяжись со мной!» – говорит отчаявшаяся мать.
Илона говорит, что она также общалась с Ааре Рюйтли, главой фонда SA Kadunud, который занимается поиском пропавших людей, и организация сегодня добавила обращение в Facebook.
«Алари никогда раньше не пропадал так, его родственники очень переживают за жизнь и здоровье молодого человека. По одной из версий, сам молодой человек, возможно, с утра пятницы некоторое время хотел воздержаться от общения, но так как после опубликованных родственниками в воскресенье и полицией в понедельник объявлений о розыске, никто не получил никаких сведений, по словам его родственников, жизни Алари может угрожать непосредственная опасность...» – написано в объявлении о розыске.
В последний раз близкие Алари видели его утром 14 октября в его доме в поселке Ройу. С тех пор коллеги, родственники и друзья его не видели и он с ними не связывался. Алари уехал из дома на своей машине Ford Focus, номерной знак – 052AVH. Этот автомобиль в последний раз видели в пятницу на мосту Ихасте, он направлялся в сторону Аннелинна.
Рост Алари 179 см, у него худощавое телосложение. Скорее всего, на нем черная куртка, темные брюки и обувь, черная кепка и очки в темной оправе.
Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении Алари или видел его машину, сообщить об этом по номеру 112. Алари также может дать о себе знать по номеру 112 или своим близким.