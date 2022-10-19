Алари, ушедший из дома в пятницу, до сих пор не найден. Мать: это совсем на него не похоже...

Алари уехал из дома на своем автомобиле Ford. В последний раз машину видели в пятницу на мосту Ихасте по направлению к Аннелинн. Один из родственников Алари видел его утром 14 октября в своем доме в поселке Ройу. С тех пор коллеги, родственники и друзья молодого человека не встречались с ним и ничего о нем не слышали.

Почему мужчина вдруг ушел, никому ничего не сказав? «Не знаю, – с тоской вздыхает мать. – Это на него не похоже, да…»

Мать Алари Илона говорит, что у ее сына нет телефона. «Платежи были произведены с его карты в понедельник. Выяснилось, что не Алари производил эти платежи».

«Алари, пожалуйста, свяжись со мной!» – говорит отчаявшаяся мать.

Илона говорит, что она также общалась с Ааре Рюйтли, главой фонда SA Kadunud, который занимается поиском пропавших людей, и организация сегодня добавила обращение в Facebook.