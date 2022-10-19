Самый золотой дизайнер на эстонской сцене моды сегодня – это обладательница «Золотой иглы» Диана Арно. Автор, чей стиль больших линий, роскошные материалы и изысканная гамма больше напоминают о столицах моды и славянском минимализме, чем о местном языке моды. Но сцена Tallinn Fashion Week и сердца модной публики были захвачены настоящим взрывом цвета. Член жюри Танель Веенре сказал: «Этот дизайнер показала сегодня лучшую коллекцию в своей жизни». Поздравляем, Диана Арно!
ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ Диана Арно: «Я была потрясена! Совершенно потеряла дар речи!»
Диана Арно – загадочный талант. Она много раз участвовала в Таллиннской неделе моды, но, на удивление, дала меньше всего интервью местным СМИ. Прямой причины для этого нет – Диане Арно не мешает ни языковой барьер, ни недостаток уверенности, ни отсутствие идей. Все всегда есть. Ей есть что сказать! Просто скромная красавица до сих пор не хотела внимания. Пусть мода говорит сама за себя. И эта мысль вызывает симпатию.
Тем более интересно встретиться с Дианой Арно лицом к лицу. Перед началом съемки я обнаруживаю, что стою рядом с очень милой и искренней девушкой, вместо высокомерного и переоцененного таланта в области моды, которая с широко распахнутыми глазами говорит: «Я была потрясена! Абсолютно без слов! Это казалось невозможным!»
Диана Арно, поздравляю тебя!
Спасибо большое!
Каким было первое чувство, когда ты узнала, что победила?
Я действительно не верила, что выиграю. Но номинация сама по себе уже для меня большая победа!
Если описывать стиль Дианы Арно – какие элементы или черты характера выделяют вас?
Я думаю, что наш стиль очень яркий. Он создан для женщины, которая любит внимание и не боится его. Мы используем очень интересные ткани и уделяем внимание деталям.
Эта коллекция получилась очень позитивной, жизнерадостной. Это как витаминный коктейль! Яркие цвета, красивые ткани. Я хотел сделать что-то позитивное.
Есть ли ощущение, что позитивность - это то, чего не хватает в нашем мире? Как одежда может это обеспечить?
Мне сейчас очень не хватает позитива! Когда я смотрю на все новости сейчас, это очень печально. Вот почему я придумал эту коллекцию, чтобы думать немного по-другому и показать людям, что в нашей жизни все еще есть позитивная сторона. Даже если мы этого не видим.
Дай совет по стилю - что носить этой осенью? Назови только один предмет!
Одно? Определенно trench-coat. Моя любимая вещь в гардеробе. В нашей коллекции есть очень красивые и очень оригинальные тренчи.
Стоит отметить, что среди тренчей Дианы Арно есть тренч, открывающий пупок!
Да, но не все тренчи такие. У нас есть очень интересный тренч, похожий на трансформер. Из него можно сделать жилет, короткую куртку или носить его как полноценное пальто.
На фоне яркого триумфа промелькнула и тёмная тень. На какое-то время тот факт, что Диана Арно – эстонская девушка, коронованная королевой моды здесь, но живущая в основном в России, вызвал споры в современном сложном мире. С этой страной сегодня связан ряд тревожных вопросов, о которых было бы неуместно сообщать в контексте истории моды.
Однако жюри показалось неоправданным и несправедливым связывать эти факты с модным художником. Тем более что Диана Арно четко выразила свои антивоенные настроения, сострадание к людям и осознание того, что больше всего нам нужно что-то светлое, чтобы поднять нас над нашими страданиями.
Так что же делает Диану Арно уникальной и достойной победы? Она создает технологически совершенный продукт, выделяется крупным строчным почерком, а ее дизайн чрезвычайно интересен. Парадоксально то, что чем больше вы смотрите, тем больше вам хочется смотреть. Очень легко влюбиться в этот увлекательный мир моды.