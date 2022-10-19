ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ Диана Арно: «Я была потрясена! Совершенно потеряла дар речи!»

Диана Арно – загадочный талант. Она много раз участвовала в Таллиннской неделе моды, но, на удивление, дала меньше всего интервью местным СМИ. Прямой причины для этого нет – Диане Арно не мешает ни языковой барьер, ни недостаток уверенности, ни отсутствие идей. Все всегда есть. Ей есть что сказать! Просто скромная красавица до сих пор не хотела внимания. Пусть мода говорит сама за себя. И эта мысль вызывает симпатию.

Тем более интересно встретиться с Дианой Арно лицом к лицу. Перед началом съемки я обнаруживаю, что стою рядом с очень милой и искренней девушкой, вместо высокомерного и переоцененного таланта в области моды, которая с широко распахнутыми глазами говорит: «Я была потрясена! Абсолютно без слов! Это казалось невозможным!»

Диана Арно, поздравляю тебя!

Спасибо большое!

Каким было первое чувство, когда ты узнала, что победила?

Я действительно не верила, что выиграю. Но номинация сама по себе уже для меня большая победа!

Диана Арно, обладательница «Золотой иглы» 2022, дала интервью Postimees вскоре после победы в самой престижной эстонской премии в области моды. Фото: Madis Veltman

Если описывать стиль Дианы Арно – какие элементы или черты характера выделяют вас?

Я думаю, что наш стиль очень яркий. Он создан для женщины, которая любит внимание и не боится его. Мы используем очень интересные ткани и уделяем внимание деталям.