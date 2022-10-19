Картофель – «убийца» мозга: в чем реальная польза и вред продукта

Вред картофеля

Картошка невероятно богата крахмалом. Частое употребление этого продукта и в больших количествах может привести к нарушению обмена веществ. В крахмале содержится много глюкозы, что приведет к чрезмерному набору веса.

Также лучше не употреблять картофель, кожура которого окрасилась в зеленый цвет. Это значит, что в нем повышен уровень соланина. Он способен оказать пагубное влияние на организм из-за токсичного свойства этого вещества.

Польза картофеля

Несмотря на негативную сторону, картофель имеет уникальный состав, который благотворно влияет на человеческий организм. Ученые говорят, что регулярное употребление картофеля способно:

улучшать обмен веществ,

выводить из организма лишнюю жидкость и соли,

облегчение течения язвенной болезни желудка,

снижение уровня холестерина,

повышение уровня гемоглобин.

Картофель богат витаминами С и В6. В нем также содержится медь и калий. Все это стимулирует мозговую деятельность, снимает стресс, защищает кожу от пигментных пятен и помогает быстрее заживлять синяки. Именно эти микроэлементы и витамины помогают поддерживать нормальное функционирование мозга, почек, а также сохраняют красоту.

В каком виде можно есть картофель

Картошка в мундире является самой безопасной и даже полезной среди других способов приготовления. Именно в кожуре находятся полезные вещества: магний, калий и другие витамины.

Однако необходимо правильно варить картошку в мундире. Она должна быть молодой, на поверхности не должно быть изъянов, а также картофель должен быть тщательно промытый.