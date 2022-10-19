КОНКУРС! ⟩ Хотите стать суперзвездой Эстонии, выиграть 1000 евро и получить работу в популярных клубах?!

Столичный караоке-клуб Laif совместно с ночным клубом Prive объявляет о начале незабываемого и третьего подобного в Эстонии конкурса! Первый конкурс успешно прошел в 2019 году. Если ты любишь петь, общаться с людьми и не боишься сцены, значит тебе точно на этот конкурс.

Победа в конкурсе дает вакансию вокалиста в трех популярных клубах Таллинна и, конечно же, денежный приз в размере 1000 евро. Множество других достойных призов от спонсоров порадуют каждого финалиста!

Первые отборочные туры состояться в караоке-клубе Laif 5 ноября в 16:00 и 12 ноября в 18:00!

Грандиозный финал состоится 26 ноября в 17:00 в клубе Prive!

В финале вас ждет звездное жюри!

Всё, что нужно для участия в конкурсе – это оправить заявку электронную почту организаторов конкурса: Laif@laif.ee или же связаться по телефону 56956658.

Всех желающих просьба зарегистрироваться по электронной почте!

Заявки принимаются до 1 ноября.

В письме нужно указать имя, фамилию, возраст, контактный номер телефона и немного рассказать о себе.

Возрастное ограничение от 18 лет.

Всем удачи и до встречи в финале.

Организаторы конкурса:

Караоке-клуб Laif, Club Prive и Varblane.

Мероприятие поддерживают:

EuroMax Group

Sapronov kutsub

Limon.ee (Postimees Grupp)

Campo Viejo

Kis med beauty studio