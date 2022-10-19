Хотите стать суперзвездой, петь на сцене и выиграть приз в размере 1000 евро?! Если да, то запоминайте простые правила участия в суперконкурсе.
КОНКУРС! ⟩ Хотите стать суперзвездой Эстонии, выиграть 1000 евро и получить работу в популярных клубах?!
Столичный караоке-клуб Laif совместно с ночным клубом Prive объявляет о начале незабываемого и третьего подобного в Эстонии конкурса! Первый конкурс успешно прошел в 2019 году. Если ты любишь петь, общаться с людьми и не боишься сцены, значит тебе точно на этот конкурс.
Победа в конкурсе дает вакансию вокалиста в трех популярных клубах Таллинна и, конечно же, денежный приз в размере 1000 евро. Множество других достойных призов от спонсоров порадуют каждого финалиста!
Первые отборочные туры состояться в караоке-клубе Laif 5 ноября в 16:00 и 12 ноября в 18:00!
Грандиозный финал состоится 26 ноября в 17:00 в клубе Prive!
В финале вас ждет звездное жюри!
Всё, что нужно для участия в конкурсе – это оправить заявку электронную почту организаторов конкурса: Laif@laif.ee или же связаться по телефону 56956658.
Всех желающих просьба зарегистрироваться по электронной почте!
Заявки принимаются до 1 ноября.
В письме нужно указать имя, фамилию, возраст, контактный номер телефона и немного рассказать о себе.
Возрастное ограничение от 18 лет.
Всем удачи и до встречи в финале.
Организаторы конкурса:
Караоке-клуб Laif, Club Prive и Varblane.
Мероприятие поддерживают:
EuroMax Group
Sapronov kutsub
Limon.ee (Postimees Grupp)
Campo Viejo
Kis med beauty studio
Bonsai sushi