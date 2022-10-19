В 2013 году Яанус Колпаков заложил бомбу в электроплиту в квартире в Тарту и устроил сильный взрыв. В этом году мужчина подал ходатайство об освобождении его из под стражи под электронный мониторинг. Суд Виру отклонил ходатайство.
Для подписчиков
Мужчина из Тарту, пытавшийся взорвать свою бывшую жену, хочет выйти на свободу
Мужчина из Тарту, пытавшийся взорвать свою бывшую жену, хочет выйти на свободу
Постановлением Вируского уездного суда от 18 октября Яанусу Колпакову было отказано в досрочном и условно-досрочном освобождении. Это означает, что мужчине придется остаться в тюрьме, а мечта о свободе под электронным наблюдением останется лишь мечтой.