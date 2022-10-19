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Мужчина из Тарту, пытавшийся взорвать свою бывшую жену, хочет выйти на свободу

Кристийна Рейманд
Мужчина из Тарту, пытавшийся взорвать свою бывшую жену, хочет выйти на свободу
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Фото: Margus Ansu

В 2013 году Яанус Колпаков заложил бомбу в электроплиту в квартире в Тарту и устроил сильный взрыв. В этом году мужчина подал ходатайство об освобождении его из под стражи под электронный мониторинг. Суд Виру отклонил ходатайство.

Постановлением Вируского уездного суда от 18 октября Яанусу Колпакову было отказано в досрочном и условно-досрочном освобождении. Это означает, что мужчине придется остаться в тюрьме, а мечта о свободе под электронным наблюдением останется лишь мечтой.

Кристи Эрлих, пресс-секретарь Вируского уездного суда, сказала, что, учитывая обстоятельства совершенных мужчиной преступлений и его предыдущую жизнь, преждевременно предполагать, что условия его освобождения, а именно наличие места для проживания и работы, обеспечат Колпакову дальнейшее законопослушное поведение, если только менталитет и взгляды заключенного не будут этому способствовать.

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