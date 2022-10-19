Приходи зрителем на съемки шоу Limon LIVE в Таллинне, тебя ждут сюрпризы!

Мы приглашаем своих читателей 20 октября в качестве зрителей в одну из самых современных студий Эстонии, где с 12:30 до 14:30 пройдет запись двух первых выпусков шоу Limon LIVE. По случаю праздничного открытия мы будем угощать отобранных гостей тортом, конфетами и приветственными напитками. Кроме того, каждого пришедшего ждет сюрприз от редакции. О своем желании участвовать в съемках можно сообщить по электронной почте: info@limon.ee, в ТЕМЕ письма укажите Limon LIVE, а в тексте напишите ваше имя, возраст (16+) и номер телефона. Также укажите, придете ли вы один или в компании друга или подруги.