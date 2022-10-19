Фестиваль устриц атаковало такое количество любителей этого деликатеса, что приветственные устрицы закончились уже на втором часу мероприятия.
25 ЕВРО ЗА ВХОД ⟩ Таллиннцам пришлось побороться за приветственную устрицу на Фестивале устриц
15 октября в столичной галерее Fahle Park прошел первый в Эстонии Фестиваль устриц, на котором можно было попробовать более двадцати различных сортов устриц, в том числе запеченные и копченые деликатесы. Фестиваль был открыт с 14 часов дня до 21 вечера.
Входной билет на мероприятие стоил 19.90 евро в предварительной продаже и 25 евро на месте. В цену билета входили приветственный бокал игристого вина и сама устрица. В обмен на входной билет давали жетон, по которому лакомство можно было получить на праздничном столе у самого входа на фестиваль. Но вот незадача, в первый же час у дверей галереи Fahle Park выстроилась такая очередь желающих попробовать устриц, что уже после трех часов дня милые девушки-официанты лишь разводили руками перед посетителями фестиваля, протягивающими им жетоны на приветственное угощение: вино – пожалуйста, а устрицы – закончились.
Кто-то из клиентов понимающе улыбался, кто-то довольствовался бокалом шампанского, кто-то оставался ждать обещанную устрицу. Посетительница фестиваля пожаловалась нашей редакции, что они с мужем так и остались без приветственных устриц. «Минут пятнадцать постояли, подождали, а потом забрали бокалы, пошли и купили устрицы сами», – рассказала читательница портала Limon.
После часа такой неразберихи сотрудники фестиваля нашли выход из неловкого положения и стали перенаправлять гостей с жетонами к лоткам, где продавались устрицы. Там уже все желающие получили обещанное лакомство.
К слову, устрицы на фестивале стоили от 2-3 евро за штуку, 8 евро просили за огромные устрицы сорта Fleur des Eaux.
Член правления Oysterboys OÜ Микк Метсак заверил, что организаторы Oysterfest Tallinn пытались заранее спрогнозировать посещаемость мероприятия, исходя из предварительной продажи билетов.
«С одной стороны, было очень приятно видеть, что очень-очень большое количество посетителей пришло на фестиваль, купив билеты на месте, но с другой стороны, на нас легла огромная нагрузка, в том числе по открытию устриц, и все прогнозы пошли не так», – объясняет Микк.
По словам Метсака, все устричные лотки работали на полную мощность до конца фестиваля. «Мы направляли гостей на устричные лотки по входному билету, чтобы получить приветственную устрицу. В результате каждый, кто хотел получить желанную устрицу, все же получил ее из устричных лотков, – говорит Метсак. – Очень грустно слышать, что некоторые гости так и не получили приветственную устрицу. Мы многому научились на опыте этого года и уверены, что все недостатки организации будут исправлены к фестивалю следующего года. Мы рады, что фестиваль оказался во много раз популярнее, что дает нам уверенность в том, что в следующем году мы организуем фестиваль еще больше и лучше».
Также Микк Метсак отмечает, что устрицы – товар, который очень быстро портится, организаторам было рискованно запасаться ими впрок, ведь такой ажиотаж к мероприятию было невозможно предсказать. «Мы строили свои прогнозы на основе предварительной продажи билетов, трудовых ресурсов и сырья», – заверил Микк.