25 ЕВРО ЗА ВХОД ⟩ Таллиннцам пришлось побороться за приветственную устрицу на Фестивале устриц

«С одной стороны, было очень приятно видеть, что очень-очень большое количество посетителей пришло на фестиваль, купив билеты на месте, но с другой стороны, на нас легла огромная нагрузка, в том числе по открытию устриц, и все прогнозы пошли не так», – объясняет Микк.

По словам Метсака, все устричные лотки работали на полную мощность до конца фестиваля. «Мы направляли гостей на устричные лотки по входному билету, чтобы получить приветственную устрицу. В результате каждый, кто хотел получить желанную устрицу, все же получил ее из устричных лотков, – говорит Метсак. – Очень грустно слышать, что некоторые гости так и не получили приветственную устрицу. Мы многому научились на опыте этого года и уверены, что все недостатки организации будут исправлены к фестивалю следующего года. Мы рады, что фестиваль оказался во много раз популярнее, что дает нам уверенность в том, что в следующем году мы организуем фестиваль еще больше и лучше».