Модельер Диана Арно была удостоена в этом году «Золотой иглы», высшей награды Эстонии в области моды. Дизайнер надеется, что красочная коллекция внесет свет в сердца людей в трудные времена. «Я хотела сделать что-то, что дает энергию и позитивные ощущения», пишет Elu24.
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ВПЕРВЫЕ ⟩ Русскоязычный дизайнер Диана Арно получила престижную награду «Золотая игла»
Русскоязычный дизайнер Диана Арно получила престижную награду «Золотая игла»
Вчера стартовала Таллиннская неделя моды, а почетную премию «Золотая игла» получила дизайнер Диана Арно. Последняя коллекция 38-летнего дизайнера не серая и мрачная, как эстонская осень, а яркая и красочная. «Как витаминный коктейль», – говорит сама дизайнер.
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