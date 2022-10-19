ВПЕРВЫЕ ⟩ Русскоязычный дизайнер Диана Арно получила престижную награду «Золотая игла»

Вчера стартовала Таллиннская неделя моды, а почетную премию «Золотая игла» получила дизайнер Диана Арно. Последняя коллекция 38-летнего дизайнера не серая и мрачная, как эстонская осень, а яркая и красочная. «Как витаминный коктейль», – говорит сама дизайнер.

Арно признается, что хотел создать яркую коллекцию из-за трудных времен, чтобы привнести в жизнь людей сочности. «Я думаю, что последние пару лет были очень трудными для всех нас, и я чувствовал, что хочу сделать что-то, что придаст энергии и позитива», – сказала она «Terevision».