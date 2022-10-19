Стало известно, почему у эстонских мужчин возникают проблемы с эрекцией

По словам Керли Валге-Ребас, фармацевта расположенной в Северо-Эстонской региональной больнице аптеки Benu Pargi, как высокое кровяное давление, так и повышение уровня холестерина часто являются незаметно подкрадывающимися проблемами со здоровьем. «Человеческий организм может достаточно долго переносить повышенное артериальное давление без каких-либо особых жалоб. К сожалению, симптомы могут проявиться только тогда, когда уже произошло необратимое повреждение – такое как инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, нарушения ритма, почечная недостаточность или изменения в кровеносных сосудах глаз», – объясняет фармацевт. По ее словам, более распространенными жалобами, которые могут указывать на высокое кровяное давление, являются головные боли, проблемы со зрением, головокружение, одышка и боль в груди.

«Также при высоком уровне холестерина симптомы обычно проявляются уже как последствия диагностированного заболевания – такого как ишемия, инсульт, высокое кровяное давление или почечная недостаточность. Одним из симптомов, который может указывать на высокий уровень холестерина, являются видимые желтоватые шишечки под кожей, известные как ксантелазмы. Эти утолщения обычно появляются вокруг пяточных сухожилий, пальцев или глаз», – приводит пример Валге-Ребане и подчеркивает, что важно контролировать как артериальное давление, так и уровень холестерина, даже если жалоб нет. «Важно начать действовать до того, как разовьются осложнения!»

Следует регулярно проверять уровень артериального давления и холестерина