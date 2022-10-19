Часто незаметно начинающие проблемы со здоровьем, такие как повышение артериального давления и уровня холестерина, являются наиболее опасными для сердца и сосудов. Но менее известен тот факт, что из-за этого также может быть нарушено здоровье глаз, а у мужчин могут возникнуть проблемы с эрекцией. Аптекарь объясняет, как повышение артериального давления и уровня холестерина влияет на организм, и как предотвратить более серьезные проблемы со здоровьем.
Стало известно, почему у эстонских мужчин возникают проблемы с эрекцией
По словам Керли Валге-Ребас, фармацевта расположенной в Северо-Эстонской региональной больнице аптеки Benu Pargi, как высокое кровяное давление, так и повышение уровня холестерина часто являются незаметно подкрадывающимися проблемами со здоровьем. «Человеческий организм может достаточно долго переносить повышенное артериальное давление без каких-либо особых жалоб. К сожалению, симптомы могут проявиться только тогда, когда уже произошло необратимое повреждение – такое как инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, нарушения ритма, почечная недостаточность или изменения в кровеносных сосудах глаз», – объясняет фармацевт. По ее словам, более распространенными жалобами, которые могут указывать на высокое кровяное давление, являются головные боли, проблемы со зрением, головокружение, одышка и боль в груди.
«Также при высоком уровне холестерина симптомы обычно проявляются уже как последствия диагностированного заболевания – такого как ишемия, инсульт, высокое кровяное давление или почечная недостаточность. Одним из симптомов, который может указывать на высокий уровень холестерина, являются видимые желтоватые шишечки под кожей, известные как ксантелазмы. Эти утолщения обычно появляются вокруг пяточных сухожилий, пальцев или глаз», – приводит пример Валге-Ребане и подчеркивает, что важно контролировать как артериальное давление, так и уровень холестерина, даже если жалоб нет. «Важно начать действовать до того, как разовьются осложнения!»
Следует регулярно проверять уровень артериального давления и холестерина
Аптекарь поясняет, что если ранее жалоб на здоровье или хронических заболеваний не было, то начиная с 40 лет следует посещать семейного врача не реже одного раза в 3-5 лет для проведения профилактических осмотров и пересмотра важных показателей здоровья. «Следует чаще проверять здоровье, если показатели артериального давления и холестерина выше нормы или если у близкого родственника диагностировано повышенное артериальное давление, или повышенный уровень холестерина. В этом случае нужно проходить обследование раз в год, чтобы вовремя уловить развитие болезни», – подчеркивает провизор.
Какими должны быть показания артериального давления и холестерина?
Нормальным артериальным давлением, по словам фармацевта, считается показатель 120–130/80–84 миллиметров ртутного столба. Если показания находятся в диапазоне 130-140/85-90 миллиметров ртутного столба, то это повышенное кровяное давление, а гипертония – то есть заболевание, связанное с высоким кровяным давлением – считается с показаний выше 140 миллиметров ртутного столба для верхнего давления и выше 90 миллиметров ртутного столба для нижнего.
В случае холестерина рассматриваются три показателя: общий холестерин, а также так называемый хороший и плохой холестерин. «Для общего холестерина значение должно оставаться ниже 5 ммоль/л. Значение хорошего холестерина (ЛПВП) должно быть более 1,2 ммоль/л у женщин и более 1,0 ммоль/л у мужчин. Значение плохого холестерина (ЛПНП) должно оставаться ниже 3 ммоль/л как у женщин, так и у мужчин», — поясняет фармацевт, добавляя, что в случае уже диагностированного сердечно-сосудистого заболевания или сахарного диабета рекомендуемые целевые значения как артериального давления, так и уровень холестерина даже немного ниже.
Как связаны холестерин и артериальное давление?
«Давайте представим, что кровеносный сосуд подобен шлангу, на стенке которого откладывается слой холестерина. В конечном итоге эти отложения делают шланг, который был гибким и имел фиксированный диаметр, жестким, а его диаметр уменьшается вдвое или даже больше. Поэтому сердцу становится гораздо сложнее перекачивать кровь по сосудам, по причине того, что они стали жесткими из-за слоя холестерина, а чтобы перекачать такое же количество крови, нужно более высокое давление, чем обычно», — поясняет фармацевт.
Кроме того, по словам аптекаря, необходимо учитывать, что если у человека диагностирован и высокий уровень холестерина, и высокое кровяное давление, то риск сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает при взаимодействии этих двух факторов. «Даже если показатели несколько превышают норму, при совместном действии возрастает риск поражения сердечно-сосудистой системы», — обращает внимание Валге-Ребане.
Малоизвестное влияние на глаза и мужское здоровье
По словам фармацевта, менее известно, что высокое кровяное давление также влияет на кровеносные сосуды глаз - особенно на глазное дно и светочувствительную часть глазного дна. «Поврежденные кровеносные сосуды утолщаются, становятся жесткими и с большей вероятностью лопаются из-за повышенного давления. Это вызывает синяки и участки с нарушением кровоснабжения», — поясняет провизор. «Если это состояние не продлится долго, то ущерб не будет необратимым. Однако, если высокое кровяное давление сохраняется в течение более длительного периода времени, то повреждение будет сохраняться и могут возникнуть проблемы с четкостью зрения или ограниченным полем зрения».
У мужчин, по словам аптекаря, запущенное высокое кровяное давление и уровень холестерина могут вызвать проблемы с эрекцией. «Мужчинам становится все труднее достичь эрекции и сохранить ее. Это происходит из-за изменений в капиллярах крошечных кровеносных сосудов полового члена, потому что к половому члену поступает недостаточно крови. При появлении таких проблем стоит обратиться к семейному врачу и проверить показатели артериального давления и холестерина», — советует провизор.