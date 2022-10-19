«Нет причин для паники, но...»: Центральный банк Финляндии призывает население экономить наличные деньги

Пяйви Хейккинен из Банка Финляндии просит людей подготовиться к перебоям в работе карточных и мобильных платежей и поэтому хранить наличные деньги дома. Однако, нет причин опустошать банкоматы и хранить дома большие суммы денег, людям должно хватать наличных, чтобы посетить магазин или купить бутилированную воду. Хейккинен возглавляет Департамент платежных систем.

Он также призывает людей запастись продуктами, чтобы какое-то время прожить без покупок. Если платежные системы не будут работать, то для получения необходимых товаров в магазинах потребуются наличные деньги.

«Цель призыва – заставить людей остановиться на мгновение и подумать о том, как они могут справиться с ситуацией, когда привычные вещи вдруг перестанут быть доступными, когда вы не сможете добраться до магазина или не сможете воспользоваться обычным способом оплаты», – говорит Хейккинен.

Невозможно точно сказать, сколько наличных денег должно быть у семьи дома. Это зависит от человека. Например, те, кому необходимо ежедневно принимать лекарства, должны иметь достаточно наличных денег в дополнение к деньгам на питание, чтобы купить необходимые лекарства в аптеке.

Даже сейчас в повседневной жизни иногда возникают ситуации, когда карты не работают от нескольких минут до нескольких часов. Однако возможны и более длительные простои. Хейккинен сказал, что самые серьезные проблемы будут вызваны физической поломкой оборудования.

Ссылаясь на случаи по всему миру, Хейккинен также говорит о вредоносном ПО, которое может быть внедрено в серверы, чтобы вывести из строя всю платежную систему. Однако он подчеркивает, что нет причин для паники, поскольку, по его мнению, системы Финляндии хорошо построены и защищены.