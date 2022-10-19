Таллиннская телебашня опубликовала в социальных сетях видеозапись момента, когда молния ударяет в башню.
ВИДЕО ⟩ «Нас не отпугнут ни шторм, ни ветер, ни гроза»: в таллиннскую телебашню ударила молния
«Нас не отпугнут ни шторм, ни ветер, ни гроза»: в таллиннскую телебашню ударила молния
В воскресенье вечером свирепый ветер пронесся по северной Эстонии, валя деревья, срывая крыши и оставляя тысячи людей без электричества. «Нас не отпугнут ни шторм, ни ветер, ни гроза», - говорится в видеоролике, размещенном на странице Таллиннской телебашни в Facebook. На видео телебашня мерцает в темноте, и вдруг рядом с ней вспыхивает большая молния. Молния ударила в телебашню поздно вечером в воскресенье.
Юри Крийсманн, управляющий Таллиннской телебашней, сказал Elu24, что такие удары случаются один-два раза в год. Телебашня имеет хороший громоотвод. «Мы построили надежную защиту от ударов молний, сеть выравнивания потенциалов, и благодаря этому телебашня защищена», – сказал Крийсманн.
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