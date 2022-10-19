ВИДЕО ⟩ «Нас не отпугнут ни шторм, ни ветер, ни гроза»: в таллиннскую телебашню ударила молния

В воскресенье вечером свирепый ветер пронесся по северной Эстонии, валя деревья, срывая крыши и оставляя тысячи людей без электричества. «Нас не отпугнут ни шторм, ни ветер, ни гроза», - говорится в видеоролике, размещенном на странице Таллиннской телебашни в Facebook. На видео телебашня мерцает в темноте, и вдруг рядом с ней вспыхивает большая молния. Молния ударила в телебашню поздно вечером в воскресенье.