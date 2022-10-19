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ВИДЕО ⟩ «Нас не отпугнут ни шторм, ни ветер, ни гроза»: в таллиннскую телебашню ударила молния

Трийн Роос Limon.ee
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«Нас не отпугнут ни шторм, ни ветер, ни гроза»: в таллиннскую телебашню ударила молния
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Фото: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp

Таллиннская телебашня опубликовала в социальных сетях видеозапись момента, когда молния ударяет в башню.

В воскресенье вечером свирепый ветер пронесся по северной Эстонии, валя деревья, срывая крыши и оставляя тысячи людей без электричества. «Нас не отпугнут ни шторм, ни ветер, ни гроза», - говорится в видеоролике, размещенном на странице Таллиннской телебашни в Facebook. На видео телебашня мерцает в темноте, и вдруг рядом с ней вспыхивает большая молния. Молния ударила в телебашню поздно вечером в воскресенье.

Юри Крийсманн, управляющий Таллиннской телебашней, сказал Elu24, что такие удары случаются один-два раза в год. Телебашня имеет хороший громоотвод. «Мы построили надежную защиту от ударов молний, сеть выравнивания потенциалов, и благодаря этому телебашня защищена», – сказал Крийсманн.

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