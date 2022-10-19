Раскрыты заработки Макаревича и «Би-2» за концерты
Раскрыты заработки Макаревича и «Би-2» за концерты
Максимальная вместимость Дворца Республики составляет около 2,5 тысяч человек. Билеты на выступление «Машины времени» стоят в районе 120 евро по текущему курсу, а дальние сектора обойдутся посетителям всего в 20 евро.
Концерт группы «Би-2» также обойдется фанатам дешево — купить место в фан-зоне у сцены можно всего за 50 евро. В планах коллектива еще два концерта в Средней Азии — в Ереване и Бишкеке.
Напомним, что ранее журналисты подсчитали сумму заработков певицы Земфиры за концерты в Европе. В частности, за выступление в Гааге Земфира получит около 170 тыс. евро (порядка 10 млн рублей) при стоимости билетов от 120 до 190 евро и вместимости зала в 1110 человек.