«Это был ужасный опыт»: BOLT снимает десятки и сотни евро со счетов эстонцев, вероятно, к этому причастны киберпреступники

Недавно Мартин обнаружил, что более 250 евро внезапно исчезли с одного из его счетов, связанных с его аккаунтом Bolt. Фото иллюстративное.

Оказалось, что несколько человек по всей Эстонии обнаружили, что Bolt снял с их счетов крупные суммы денег без всякой причины. «В офисе Bolt был очень милый консультант, который сказал, что я не первая, они знают еще о нескольких случаях, но пока не могут понять, где произошла утечка»,– говорит Леа, со счета которой было снято более 270 евро.