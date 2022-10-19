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«Это был ужасный опыт»: BOLT снимает десятки и сотни евро со счетов эстонцев, вероятно, к этому причастны киберпреступники

Кристийна Рейманд Limon.ee
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«Это был ужасный опыт»: BOLT снимает десятки и сотни евро со счетов эстонцев, вероятно, к этому причастны киберпреступники
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Недавно Мартин обнаружил, что более 250 евро внезапно исчезли с одного из его счетов, связанных с его аккаунтом Bolt. Фото иллюстративное.
Недавно Мартин обнаружил, что более 250 евро внезапно исчезли с одного из его счетов, связанных с его аккаунтом Bolt. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock/kollaaž

Оказалось, что несколько человек по всей Эстонии обнаружили, что Bolt снял с их счетов крупные суммы денег без всякой причины. «В офисе Bolt был очень милый консультант, который сказал, что я не первая, они знают еще о нескольких случаях, но пока не могут понять, где произошла утечка»,– говорит Леа, со счета которой было снято более 270 евро. 

На прошлой неделе мы уже писали о том, что Bolt снял более 250 евро со счета мужчины, но фирма отказалась предоставить клиенту данные таинственного получателя денег.

Однако после публикации статьи стало ясно, что это не единичный случай и что существует гораздо больше ситуаций, когда Bolt забирает крупные суммы денег со счетов людей.

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